Si tienes resfriado esta infusión natural te puede ayudar a respirar mejor

Pese a que los tiempos de frío ya terminaron y las lluvias no se han presentado en su temporada de manera formal, los cambios abruptos de clima en ocasiones traen consigo reacciones adversas en la salud de muchas personas. En ese sentido, cuando un resfriado realmente te esté impidiendo respirar, esta infusión de eucalipto puede hacer la diferencia.

¡Evelyn se luce por La Villa 360! Revive lo mejor del Exatlón

¿Cómo se hace esta infusión de eucalipto?

Si tú eres de las personas que abiertamente prefiere los remedios naturales, esta es la oportunidad perfecta para tratar de contrarrestar lo que viene con un resfriado. Y es que es sumamente incómodo estar con la nariz tapada todo el día y en ocasiones es imposible quedarse en casa para descansar.

Por ello, el eucalipto aparece como una posible salvación de tus problemas. Así se hace está infusión y así debes aplicarla.

Ingredientes

Cuatro o cinco hojas de eucalipto

Una taza de agua

Una cucharada de miel (opcional)

Unas gotas de limón (opcional)

Preparación

Coloca el agua y comienza a calentar hasta que comience el hervor.

Ya que el agua esté en dicho punto, agrega las hojas de eucalipto hasta que suelten su aroma (de 3 a 5 minutos).

hasta que suelten su aroma (de 3 a 5 minutos). Posteriormente quitas del fuego, dejas reposar y si quieres agregas limón o miel. Incluso algunos recomiendan beberla tibia.

#eucalipto #usa #estadosunidos #whashington ♬ transgender - <3 @anatomia_visual ¿Qué pasa si tomas té de eucalipto por 5 días?🍵🍵🍵 En este video descubrirás cómo mejora tu respiración, tu energía y tu descanso cuando incorporas esta infusión a tu rutina diaria. Los efectos pueden sentirse mucho antes de lo que imaginas. Desde el primer día, los vapores del eucalipto abren tus vías respiratorias y permiten que el aire entre con más facilidad. En el día 2, tu garganta se calma, disminuye la irritación y tu respiración nocturna mejora ligeramente. Para el día 3, tu sistema respiratorio trabaja más limpio: la mucosidad se suelta y tu energía sube al entrar más oxígeno en cada inhalación. En el día 4, baja la inflamación interna, tus bronquios se relajan y hasta tu sentido del olfato puede mejorar. Al llegar al día 5, tu respiración se siente clara y estable, duermes mejor y te despiertas con más ligereza gracias a la mejora pulmonar. — Lo que verás en este video: * Cambios reales día a día tomando té de eucalipto * Cómo mejora tu respiración desde el primer día * Reducción de irritación, congestión y mucosidad * Beneficios en bronquios, oxigenación y energía * Por qué duermes mejor cuando tu respiración se libera * Tip para potenciar el efecto respirando el vapor Comenta: ¿Te atreves al reto de 5 días? Escribe YO RESPIRO MEJOR 👇 Sígueme para más retos cortos y prácticos de salud #salud

¿Qué beneficios trae esta infusión de eucalipto?