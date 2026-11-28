Diciembre trae consigo reuniones familiares y celebraciones que conservan algunas de las costumbres más representativas de México. Entre ellas destacan las posadas, reuniones que tradicionalmente comienzan el 16 de diciembre y concluyen el día 24. Si eres de los que organizará una, estos son los 4 elementos que no pueden faltar en la fiesta, a la que puedes llevar estos 6 diseños de uñas vino elegantes.

Aunque actualmente muchas familias organizan estas reuniones con música, comida y actividades recreativas, la tradición conserva detalles relacionados con el recorrido de María y José rumbo a Belén. Para organizar un encuentro con estas características, debes considerar cuatro aspectos, entre ellos el árbol de Navidad, como lo son estas 8 decoraciones que estarán en tendencia en este año.

¿Qué lleva una posada? Los 4 elementos que no pueden faltar en la fiesta decembrina ¿Qué lleva una posada? Los 4 elementos que no pueden faltar en la fiesta decembrina (IA)

Los elementos que no pueden faltar en una posada

1. Cargar a los peregrinos: Para recrearlo, los asistentes pueden dividirse en dos grupos: uno permanece fuera del domicilio y representa a los peregrinos, mientras el otro espera dentro e interpreta a los anfitriones. Después comienza la letanía, un canto dividido entre quienes solicitan alojamiento y quienes responden desde el interior. La canción termina cuando los anfitriones aceptan recibir a los visitantes con el verso “Entren santos peregrinos”.

2. Piñata de siete picos: La piñata ocupa un lugar importante dentro de esta costumbre. El modelo tradicional tiene siete picos, cada uno relacionado con uno de los pecados capitales dentro de la interpretación religiosa. La dinámica consiste en romperla con un palo, con los ojos cubiertos, para obtener los dulces que guarda en su interior.

3. Menú navideño: La comida también forma parte de las costumbres mexicanas durante diciembre. Entre las preparaciones más representativas destacan los tamales, buñuelos, atole y ponche de frutas.

4. Villancicos: Los villancicos tradicionales, como Los peces en el río, Campana sobre campana y Noche de paz, forman parte del repertorio navideño que las familias suelen cantar durante estas reuniones. También se pueden reproducir canciones decembrinas.