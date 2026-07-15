LUTO EN MÉXICO: Muere Elsa Aguirre, diva de la Época de Oro del cine mexicano

Este miércoles 15 de julio amanecimos con una noticia triste para el cine mexicano: murió Elsa Aguirre, una de las últimas divas e ícono de la Época de Oro. El fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), pero no se han revelado las causas del deceso.

"Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande", dice el comunicado de la ANDI. "A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias".

Entre las figuras públicas que se han manifestado de luto en redes sociales por la muerte de la diva, se encuentran Maribel Guardia, Rafael del Villar, Horacio Castelo, Gerardo Murguía, Verónica Jaspeado y Verónica Langer.