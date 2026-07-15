Cuánto gana al mes un psicólogo, según la IA

Los ingresos al mes de un psicólogo en México varían, ya que dependen del tipo de empleo, la especialidad, la ciudad y la modalidad de trabajo. Un profesional puede desempeñarse en hospitales, escuelas, empresas, instituciones públicas o consultorios privados, por lo que el salario cambia. No obstante, la IA realizó una estimación de cuánto gana, tal como lo hizo con el sueldo de las mujeres que se dedican a poner uñas.

La estimación de ingresos varía según el sector laboral, la experiencia profesional y la cantidad de pacientes atendidos durante el mes. Es preciso mencionar que la estimación que realizó la inteligencia artificial fue a través de datos públicos de organismos oficiales y plataformas de empleo, por lo que los números se pueden acercar a la realidad. En cambio, este es el sueldo que percibe un tatuador en el país, según datos oficiales por el Gobierno de México.

Un psicólogo independiente gana más, pero también tiene mayores gastos.|Pinterest

Los ingresos de un psicólogo al mes

Un psicólogo contratado por una institución puede recibir entre 12 mil y 22 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel de experiencia, el estado del país y el sector donde labore. Cabe mencionar que la cantidad corresponde al sueldo bruto antes de impuestos y prestaciones variables.

Mientras que un especialista que trabaje en su consultorio privado puede percibir entre 40 mil y 72 mil pesos, siempre y cuando cobre entre 500 y 900 pesos por consulta, atienda 4 pacientes por día y ofrezca servicio durante cinco días a la semana.

Factores que influyen en las ganancias de los psicólogos

Los psicólogos contratados por alguna institución, empresa o escuela tienen un sueldo fijo con prestaciones de ley, por lo que al mes se les descuenta de su salario bruto. Mientras que el especialista independiente puede percibir mayores ingresos, ello también conlleva más gastos.

Los psicólogos que atienden en consultorios privados tienen que invertir y pagar de sus ganancias gastos como la renta del espacio donde ofrecen sus servicios, plataformas digitales, impuestos, renta, servicios y promoción profesional.