5 ideas de uñas en gelish que te harán lucir elegante en la oficina; son diseños discretos y hermosos
El gelish en uñas cortas transmiten elegancia y sofisticación, es por eso que son ideales para llevar mientras trabajas
Las uñas sin duda alguna son un elemento esencial para cualquier mujer ya que todas buscan tener un diseño elegante y hermoso. Sin embargo, para trabajar en la oficina oficina muchas veces es difícil elegir el ideal, es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores diseños, combinan con todo y son muy sofisticados.
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- Microfrench y microfrench invertido: Esta idea consiste en hacer en gelish la famosa y ya tradicional manicura francesa. Sin embargo, lo que la hace diferente es que la línea es muy delgada. Este diseño es elegante y a la vez original. Por otro lado, puedes sustituir el color blanco de la línea por un azul marino, chocolate, verde aceituna o mostaza. Lucirás unas manos fabulosas.
Gelish con diseño y brillos: Si lo que prefieres es mantener el diseño de las uñas con brillos estas opciones también te gustarán. Esto consiste en mantener un tono nude en todas las uñas a excepción de una, la cuál puede estar completamente cubierta con brillos. Por otro lado, puedes usar un diseño lleno de brillos en las uñas, pero es preferible que el tono no sea muy fuerte y optes por colores pastel y claros para que los puedas combinar de manera fácil.
- Diseño con puntos y líneas doradas: Esta idea consiste en agregar puntos en tono dorado a las uñas, puede ser sobre una base en color nude o un tono transparente, de igual forma puedes jugar con tu creatividad y añadir líneas en distintas formas. Este diseño es ideal para ti si buscas algo discreto, pero que al mismo tiempo no pase desapercibido.
- Uñas en tono degradado: Esta idea consiste en mezclar tonos en la uña. Puedes elegir alguno colorido o bien, optar por tonos más claros o pasteles. Este diseño de uñas es ideal para las personas que buscan algo original y divertido.
- Uñas efecto perla: Seguramente has visto este diseño por todos lados en uñas cortas. Sin embargo, no solo se usa en uñas de almendra largas, sino que también es ideal para el gelish ya que le añade elegancia y un toque distinto a las uñas. Es perfecto para combinar con outfits formales en tonos oscuros. Ahora bien, si añades joyería como anillos y pulseras harás que tus manos sobresalgan aún más. ¿Ya sabes cuál usarás en la oficina?