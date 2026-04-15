5 ideas de uñas en gelish que te harán lucir elegante en la oficina; son diseños discretos y hermosos

Gelish con diseño y brillos: Si lo que prefieres es mantener el diseño de las uñas con brillos estas opciones también te gustarán. Esto consiste en mantener un tono nude en todas las uñas a excepción de una, la cuál puede estar completamente cubierta con brillos. Por otro lado, puedes usar un diseño lleno de brillos en las uñas, pero es preferible que el tono no sea muy fuerte y optes por colores pastel y claros para que los puedas combinar de manera fácil.