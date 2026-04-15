Heliud Pulido se reúne con su hija Rafaela después de la polémica con Pamela Verdirame

Hace unas semanas atrás, uno de los exparticipantes que estuvo en el ojo del huracán fue Heliud Pulido, todo esto a raíz de que se le viera acompañado de Sofía Arroyo en la boda de Casandra Asencio y Christian Anguiano, dos leyendas de Exatlón México, sin embargo, hoy miércoles 15 de abril de 2026, el olímpico mexicano subió una foto de su pequeña hija llamada Rafaela, a quien le dedica unas tiernas palabras luego de la polémica que se dio tras las palabras de Pamela Verdirame, donde reveló que era madre soltera.

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¿Cuál fue la polémica en la que estuvo involucrado Heliud Pulido?

La historia de Pamela Verdirame, Heliud Pulido y Sofía Arroyo se remonta a la octava temporada cuando la nadadora y el campeón escarlata se conocieron en Exatlón México, sin embargo, aunque la entonces novata salió eliminada y Black Panther hasta las semanas finales, algunos rumores comenzaron a surgir respecto a un supuesto caso de infidelidad.

El primer punto que destapaba la separación entre Pamela y Heliud se dio cuando los dos borraron fotos de sus cuentas oficiales de Instagram, en ambas redes sociales sólo se les veía a cada uno conviviendo con su pequeña hija Rafaela. Sin embargo, ninguna de las dos leyendas de Exatlón México salió a dar alguna aclaración sobre si su relación seguía o no.

Con el paso del tiempo, era más que evidente que Pame y Pulido se habían separado, pero no fue hasta la boda de Christian Anguiano y Casandra Ascencio en donde se vio a Sofía Arroyo a lado de Heliud Pulido, y con esta foto, quedaba comprobada la historia que Verdirame había subido antes de que terminara el 2025.

Fue la exfutbolista de las Rayadas de Monterrey quien compartió una serie de capturas de pantalla en donde daba a conocer unas conversaciones en donde hablaba con lo que muchos suponen era Sofía Arroyo, quien en la charla la agradecía el apoyo de su entonces pareja; sin embargo, en otra foto, Verdirame colocó una leyenda que decía: “tengan cuidado, que así empiezan”.

Pamela Verdirame confiesa que es madre soltera

Por otro lado, fue a finales del mes de marzo del 2026 cuando la exparticipante Roja subió un video donde daba a conocer que, ella ya no estaba con Heliud Pulido, incluso señaló que le habría pedido que se quedara para solucionar todo, pero que, la respuesta del olímpico mexicano fue negativa, ahora, el campeón de Exatlón México convive con su hija por separado y sube historias como las de hoy, donde le dice que, la extraña mucho.

