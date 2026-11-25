Una de las plantas de interior más populares en muchos hogares mexicanos es el Cactus de Navidad, que se caracteriza por su variedad de colores en sus flores, ya que hay en rojo, blanco, rosa y fucsia; y que se convierte en la principal protagonista en los últimos meses del año. Más allá de sus funciones decorativas, se la asocia por sus propiedades espirituales, por lo que el Feng Shui explicó cuál es el significado que tiene que alguien se decida por esta planta.

El Cactus de Navidad o Schlumbergera, como su nombre científico lo dice, es una de las plantas más representativas que tiene México, ya que pertenece a la familia de las suculentas, originaria de Brasil, pero que se ha popularizado durante las fiestas decembrinas para decorar las mesas navideñas. A diferencia de los tradicionales cactus, no tiene espinas, produce flores en tonos rojos, rosas, blancos y amarillas.

Pero, más allá de la función decorativa que puede llegar a tener el Cactus de Navidad gracias a su variedad de colores y porque puede utilizarse como centro de mesa, tiene una relación estrecha con el Feng Shui, esta práctica milenaria de origen china que busca la armonía en los espacios, y que es considerada como una de las grandes aliadas para atraer la energía. Por eso, es que el Feng Shui reveló cuáles son los significados y qué beneficios tiene.

Qué significa tener un Cactus de Navidad, según el Feng Shui

Alegría y armonía: el color de las flores aportará vitalidad y dinamismo; cualidades orientadas a lograr un ambiente acogedor

el color de las flores aportará vitalidad y dinamismo; cualidades orientadas a lograr un ambiente acogedor Protección y estabilidad: se le atribuye la función de filtrar energías densas y resguardar la estabilidad y recursos del hogar

se le atribuye la función de filtrar energías densas y resguardar la estabilidad y recursos del hogar Renovación y esperanza: la capacidad de florecer en invierno representa nuevos comienzos, llegada de oportunidades y perseverancia

Dónde colocar el Cactus de Navidad, según el Feng Shui

Por otro lado, para aprovechar al máximo los beneficios del Cactus de Navidad, el Feng Shui recomienda colocarla en algunos sitios que serán fundamentales y que se trata de puntos estratégicos dentro de la vivienda: