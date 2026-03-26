Esto reflejan las personas que se peinan con la raya de costado

La forma de vestir siempre se ha interpretado como una forma de comunicación poderosa, la cual indica qué tipo de personalidad se tiene. Ante eso, algo que ahora también se toma muy en cuenta es el tipo de peinado que se porta. Hace no mucho se puso de moda un estilo bastante particular (sobre todo en hombres), donde una raya se marca claramente en un costado del cráneo. Esto dice la Psicología de dicha situación.

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¿Qué significa que una persona se peine con la raya en un costado, según la Psicología?

Como ya se comentó, algunos realmente ven su forma de peinarse como una manera de comunicar algo de manera clara. Aunque algunos probablemente no le tomen tanta importancia, en ocasiones se busca reflejar ciertas características. Ante eso, estas son explicaciones que dan las posturas psicológicas.

Raya del lado izquierdo - Esto tendría explicación respecto al hemisferio utilizado, por ello los que se hacen la raya del lado izquierdo, podrían asociarse con habilidades como el lenguaje, el pensamiento analítico y el razonamiento lógico. Algunos expertos en moda y belleza, indican que el peinado de ese lado se considera más expresivo desde el punto de vista emocional. Incluso se argumenta que se transmite sinceridad y generan confianza hacia los demás.

Esto tendría explicación respecto al hemisferio utilizado, por ello los que se hacen la raya del lado izquierdo, podrían asociarse con habilidades como el lenguaje, el pensamiento analítico y el razonamiento lógico. Algunos expertos en moda y belleza, indican que el peinado de ese lado se considera más expresivo desde el punto de vista emocional. Incluso se argumenta que se transmite sinceridad y generan confianza hacia los demás. Raya del lado derecho - Por su parte del lado derecho podría comunicarse la idea de creatividad, empatía y hasta intuición, esto respecto al lado derecho del hemisferio. Los expertos en belleza indican que este estilo es de personas más abiertas, las cuales expresan mucho más desde el ámbito sentimental. Es decir, estas regularmente son personas más artísticas, ya que todo el tiempo tienen algo qué decir y aportar en cuanto a la creatividad.

¿La Psicología tiene apartados que hablen de lo que comunican los peinados?

Una de las grandes intenciones de la Psicología es explicar cómo funciona el mundo mental y de comportamiento desde diferentes perspectivas. Por ello, es normal que exista alguna explicación de todos los temas que tengan relación con el ser humano. En este caso, los peinados se consideran un canal de comunicación no verbal.

Ante eso, es prácticamente un hecho que la raya en un costado al momento de pedir un corte o peinarse no solo es un elemento estético, sino una forma de expresión de asuntos internos o la construcción de una imagen que se desea transmitir.