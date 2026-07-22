Oficial: Rosario Tijeras regresa con una sexta temporada; Bárbara de Regil ya inició con las grabaciones

"¡Rosario Tijeras" está de regreso! Tras su exponencial éxito en plataformas de streaming, la serie de televisión protagonizada por Bárbara de Regil regresa con una sexta temporada; así lo confirmó Sony Pictures Television para The Hollywood Reporter. Las grabaciones de esta nueva entrega ya han dado inicio, con la artista al frente del elenco.

También te puede interesar: Belinda frena rumores de rivalidad con Kenia Os tras trabajar con Danna: “Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra”

El nuevo rol de Bárbara de Regil en “Rosario Tijeras”

Para esta nueva entrega, Bárbara de Regil no sólo dará vida a la emblemática protagonista, sino que también se desempeñará como productora del proyecto, lo que le permitirá plasmar su propia visión en la historia que ha cautivado a millones de espectadores a nivel internacional:

“Rosario me ha permitido crecer con ella, entenderla desde muchos lugares y hoy, además de interpretarla, tengo el privilegio de producirla”, relata la artista. “Ser actriz me permite darle alma a un personaje; ser productora me permite darle visión a toda una historia. Poder hacer ambas cosas en un proyecto tan importante es una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, uno de los mayores regalos de mi carrera”.

¿Qué esperar de la sexta temporada de “Rosario Tijeras”?

Según adelanta Bárbara de Regil, para esta nueva entrega “veremos a una mujer llena de fuerza y siempre luchando por los suyos y el pueblo”; mientras que Carlos Quintanilla Sakar, Director Creativo y Productor Ejecutivo de Sony Pictures Television, reveló que la sexta temporada “sorprenderá a los seguidores de la serie y atraerá a nuevas audiencias”; pues se espera la llegada de nuevos personajes, especialmente ahora que Rosario debe dejar todo atrás para infiltrarse en una poderosa organización criminal.

¿Dónde ver TODAS las temporadas de Rosario Tijeras en México?

Las cinco temporadas de “Rosario Tijeras” pueden disfrutarse en México a través de streaming. Por ahora, no hay fecha de estreno confirmada para la sexta entrega, no obstante, esta también estará disponible en la misma plataforma.