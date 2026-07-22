La Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó con el segundo título de España, que tiene en sus filas a Marc Cucurella, quien tiene un riguroso método para cuidar sus rizos. La Roja derrotó a Argentina y a Lionel Messi, la dupla que generó un sentimiento en aficionados de varios países. Por ello, esto dice la psicología sobre que odies a ambos.

El que odies a Messi y Argentina no tiene que ver con nada psicológico, sino con una pasión por el futbol, donde se dan rivalidades entre equipos o jugadores. Es decir, los aficionados por Cristiano Ronaldo no sienten empatía por el astro argentino y viceversa; al igual pasa con las selecciones o equipos, a los cuales muy seguramente apoyaste con estos diseños de uñas durante la justa.

Qué significa para la psicología que odies a Argentina o a Lionel Messi|AFA - Selección Argentina

¿Xenofobia? Odiar a Messi y Argentina

Si bien se puede interpretar como un odio deportivo, existe la parte negativa que puede escalar a puntos más altos, como lo es la xenofobia, que tiene como significado el miedo, odio o prejuicio extremo hacia extraños o personas percibidas como extranjeras o diferentes de la propia comunidad o cultura, de acuerdo con el portal de Simply Psichology.

La xenofobia es un grave problema social, ya que da lugar a prejuicios, discriminación y, en casos extremos, violencia contra los extranjeros. Es por ello que se recomienda acudir con un experto si crees tener este prejuicio, ya que tiene un porqué.

Las conspiraciones en torno a Messi y Argentina

El odio o la felicidad de que Argentina haya perdido la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pueden surgir de todas las conspiraciones que giran en torno a la selección sudamericana, luego de que supuestamente fue beneficiada en la justa mundialista de Qatar 2022 para que lograra alzar el título.

La conspiración de que la FIFA ayuda a la albiceleste y al jugador del Inter Miami continuó para esta edición, ya que hubo algunas jugadas polémicas que alimentaron en los aficionados esa hipótesis, aunque se vino abajo luego de que España fuera amplio dominador en la Gran Final que terminó por ganar para así conquistar su segunda Copa Mundial de la FIFA™.