8 diseños de uñas para ver el Mundial 2026 y apoyar a México

La fiebre futbolera por el Mundial 2026 no se limita solamente a los estadios y jugadores, sino también está haciéndose presente en la moda y las tendencias de estilo del momento. Y si crees que usar solo un jersey está muy básico y quieres darle un giro a tu imagen hasta en el manicure, prueba con diseños de uñas temáticos que estén hechos con los colores ideales para que respaldes a México en sus próximos partidos.

Los 8 diseños de uñas son perfectos para ver los partidos de México en el Mundial 2026

Punta francesa doble con los colores de la bandera . Los manicures con temáticas especiales no siempre tienen que verse exagerados, ya que pueden hacerse versiones discretas. Un ejemplo es la punta francesa que sustituye el famoso blanco por verde y rojo .



. Los manicures con temáticas especiales no siempre tienen que verse exagerados, ya que pueden hacerse versiones discretas. Un ejemplo es . Uñas almendradas con los colores patrios. Para algo mucho más llamativo, están los diseños de uñas con forma almendrada que representan los colores patrios: verde, blanco y rojo. Las combinaciones aquí son infinitas, pues pueden ser desde una uña de cada color hasta una base blanca con líneas de esmalte.

8 diseños de uñas que combinan con el jersey de México para ver el Mundial 2026|Pinterest

Diseños de uñas irregulares estilo tricolor . El estilo aesthetic sigue arrasando en las tendencias de "nail art" para 2026 diseños de uñas para ver los partidos de México . Aplica una base nude y en la superficie aporta color con esmaltes tricolor en patrones irregulares.



. El estilo aesthetic sigue arrasando en . Aplica una base nude y en la superficie aporta color con esmaltes tricolor en patrones irregulares. Manicure futbolero con balones y la copa del Mundial 2026. Si quieres llevar tu pasión por el futbol a otro nivel y demostrar que estás apoyando a la Selección Mexicana, entonces el manicure futbolero con relieves de balones y la copa del Mundial 2026 hechos con gel moldeable son la mejor opción.

8 diseños de uñas que combinan con el jersey de México para ver el Mundial 2026|Pinterest

Con estrellas en tono verde, blanco y rojo . Los diseños de uñas inspirados en el futbol no solamente se pueden hacer con balones y jerseys, también pueden adaptarse a tu estilo personal. Así que si eres fan de las estrellas, hazte un patrón que combine los tres colores representativos de la bandera nacional.



. Los no solamente se pueden hacer con balones y jerseys, también pueden adaptarse a tu estilo personal. Así que si eres fan de las estrellas, hazte un patrón que combine los tres colores representativos de la bandera nacional. Cortas con punta francesa tipo tricolor. El manicure corto también es ideal para personalizarse con detalles representativos de la Selección Mexicana. Un estilo que nunca falla son las uñas cortas

8 diseños de uñas que combinan con el jersey de México para ver el Mundial 2026|Pinterest

Manicure con relieves dorados y colores mexicanos . En caso de que te preocupe que tu manicure inspirado en el Mundial 2026 no combine con tus looks de oficina, siempre puedes recurrir a un estilo discreto pero igual de representativo. Por ejemplo, puntas en verde, blanco y rojo con relieves de gel en tonos dorados que no queden tan cargados.



. En caso de que te preocupe que tu no combine con tus looks de oficina, siempre puedes recurrir a un estilo discreto pero igual de representativo. Por ejemplo, puntas en verde, blanco y rojo con relieves de gel en tonos dorados que no queden tan cargados. Diseños de uñas con la bandera de México para el Mundial 2026. Para que tu jersey de la Selección Mexicana combine a la perfección con tu manos, entonces los diseños de uñas que traen incluida la bandera se volverán tu accesorio favorito. Para que no quede tan cargado, hazte también unos diseños con flores y colores lisos.