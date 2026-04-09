¿Qué significa traer una cinta roja en la muñeca, según el Feng Shui?

El Feng Shui es una disciplina que se ha popularizado entre muchas personas, que ven en sus prácticas oportunidades de alinear sus objetivos, mentalizar la abundancia y enfocarse en aspectos inclusive de orden. Ante eso, esta práctica está tomando relevancia entre los creyentes de esta corriente de pensamiento milenaria. Esto significa el uso de una cinta roja en tu muñeca.

¿Qué significa usar una cinta roja en una de tus muñecas?

Para los que no conocen mucho del Feng Shui, esta es una forma de ver y entender el mundo que viene del antiguo pensamiento chino. Aunque en la actualidad cada cultura e incluso cada persona le atribuye cosas particulares, se entiende como la forma de alineamiento de energías y espacios como los que se encuentran en el hogar. En este caso, la cinta roja habla de un accesorio, el cual puede ser muy útil.

En el ámbito puramente energético, se indica que se usa como un escudo contra la envidia o el famoso mal de ojo. La recomendación es usar dicha cinta en la muñeca en todo momento, para mantener el escudo protector. Sin embargo, en otras formas de interpretarse, no conectadas con el Feng Shui, la cinta es conocida alrededor del mundo por ser símbolo de apoyo a personas con VIH o sida.

En ese sentido, si tú te cruzas en la calle o en el lugar donde desarrolles tus actividades, sabrás que puede ser relacionado con el tema de la protección o en apoyo o solidaridad del tema de las enfermedades indicadas. Incluso, la cinta roja no es exclusiva de la muñeca, sino también de ser utilizada en el tobillo.

¿Debes usar tu cinta roja todos los días, según el Feng Shui?

Según lo mencionado por los expertos en el tema, el tener el escudo todos los días es lo ideal, pues ese tipo de energías negativas pueden llegar en todo momento. En ese sentido, se recomienda traer la cinta siempre que sea posible, para tener la protección en cada detalle que pase y así equilibrar tu energía de manera contundente.