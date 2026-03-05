Esto significan los hilos que deja el huevo cuando te haces una limpia

En la actualidad es muy común encontrarse con personas que son reales creyentes de la cosmovisión sobre las energías y cómo el universo incluso afecta al día a día de las personas. Por ello, los expertos en el tema explican que si te hiciste una limpia con huevo, los hilos que se extienden en el vaso son una señal manifiesta de aspectos importantísimos. He aquí la explicación.

¿Qué significan los hilos de una limpia hecha con huevo?

Algunas personas que acuden a este tipo de rituales no entienden a la perfección cada uno de los elementos utilizados o incluso situaciones como la forma de deshacerse del huevo. Ya hecho el ritual, es totalmente normal observar que se desprenden unas líneas desprendidas de la yema. Por eso este artículo explica si esto tiene injerencia en el ritual o en alguna otra situación.

Dentro de la tradición esotérica (donde se pueden encerrar este tipo de pensamientos y acciones como la limpia) si se forman hilos o picos en la clara, es un indicativo de que tienes encima envidias, miradas y chismes que buscan hacerte daño. No se trata de amenazas reales en el aspecto físico… sino de malos pensamientos de ciertas personas a tu alrededor.

Aunque nada puede asegurar que las malas intenciones llevan consigo estos malos pensamientos de manera consciente, lo mejor es mantenerse al margen dentro de tu círculo social. En ocasiones las traiciones o malos tratos-palabras vienen de gente que se consideraba de confianza.

¿Hay variaciones en el significado de estos hilos en la limpia con huevo?

Algunas posturas dentro de los practicantes de limpias o ritos parecidos sostienen que si las líneas de la yema son largas y numerosas, la carga energética es mayor. Mientras que si son cortos y pocos… lo contrario. Incluso, para mantener la calma del que hace la limpia, se anima a realizar este rito diariamente hasta que la carga negativa sea baja o nula.

Y en modo de conclusión, siempre es bueno recordarle al lector que este tipo de rutinas y pensamientos forman parte de temas enfocados en la percepción del mundo que no abrazan el modelo científico. Por eso, cada persona es responsable y libre de participar de este u otros rituales.