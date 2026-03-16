Qué es el ⁠Skin tint: el maquillaje ligero que está reemplazando a la base

El skin tint se ha posicionado como la nueva tendencia de esta temporada, ya que además de cuidar la piel, ofrece una cobertura ligera al rostro, proporcionándole brillo y realzando la belleza natural, algo ideal para la temporada de calor y sol.

Su nombre está relacionado con que es visto como una "segunda piel" y algunas de sus características clave son, además de cubrir ligeramente las imperfecciones, la hidratación y el cuidado del rostro, así como un efecto luminoso que lo hace el estilo ideal para la vida cotidiana.

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Cómo usar el skin tint y looks ligeros de maquillaje

Para poder conseguir un acabado ligero, sin perder el estilo, y cuidando del bienestar de nuestra piel, los expertos recomiendan seguir este proceso:

Preparación

Como primer paso, se debe limpiar el rostro y aplicar humectante, además de protección solar, ideal para evitar el envejecimiento prematuro de la piel.

La aplicación de bloqueador ayuda a preparar la piel para el maquillaje natural|Pexels: Ron Lach

Aplicación

En este paso, el producto debe agitarse bien antes de usarse. Después puede colocarse con los dedos para un acabado más natural. Esto debido a que el calor de las manos hará que se funda más fácilmente con la piel.

Para quienes lo prefieran, pueden emplear una esponja o una brocha para esparcir todo el producto por el rostro y tener un acabado más perfeccionado, con una capa uniforme.

Aplicar el skin tint con los dedos ayuda a difuminar mejor el producto|Pinterest: Yvanna Brooke

También puede hacerse un difuminado, que se consigue aplicando el producto en las partes interiores del rostro, como frente, ojeras, párpados y cerca de la comisura de los labios e ir esparciendo el skin tint hacia afuera.

Toques de color

Para mantener el estilo natural y complementar el look, se puede usar un rubor en tonos cálidos que den la apariencia de "besada por el sol", los productos en crema tendrán un acabado más brillante y darán un efecto fresco.

Este mismo producto u otro similar en color, puede usarse en los labios y en los párpados, además de agregar humectante o gloss en la boca para elevar el maquillaje, sin que este deje de verse ligero o natural.

Para complementar el look natural se requiere de un toque de color en las mejillas, párpados y labios|Pinterest: Charlotte Tilbury

Las pestañas rizadas con rímel de color café o con solo una capa de mascara negra abrirá la mirada y el peinar las cejas con gel estilizará el rostro para lucir perfecta en el día a día.