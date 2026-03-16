Qué es el Skin tint: el maquillaje ligero que está reemplazando a la base
El Skin tint es la tendencia de este 2026 por ser un híbrido entre una cobertura ligera similar a la base y las propiedades hidratantes del sérum
El skin tint se ha posicionado como la nueva tendencia de esta temporada, ya que además de cuidar la piel, ofrece una cobertura ligera al rostro, proporcionándole brillo y realzando la belleza natural, algo ideal para la temporada de calor y sol.
Su nombre está relacionado con que es visto como una "segunda piel" y algunas de sus características clave son, además de cubrir ligeramente las imperfecciones, la hidratación y el cuidado del rostro, así como un efecto luminoso que lo hace el estilo ideal para la vida cotidiana.
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Cómo usar el skin tint y looks ligeros de maquillaje
Para poder conseguir un acabado ligero, sin perder el estilo, y cuidando del bienestar de nuestra piel, los expertos recomiendan seguir este proceso:
- Preparación
Como primer paso, se debe limpiar el rostro y aplicar humectante, además de protección solar, ideal para evitar el envejecimiento prematuro de la piel.
- Aplicación
En este paso, el producto debe agitarse bien antes de usarse. Después puede colocarse con los dedos para un acabado más natural. Esto debido a que el calor de las manos hará que se funda más fácilmente con la piel.
Para quienes lo prefieran, pueden emplear una esponja o una brocha para esparcir todo el producto por el rostro y tener un acabado más perfeccionado, con una capa uniforme.
También puede hacerse un difuminado, que se consigue aplicando el producto en las partes interiores del rostro, como frente, ojeras, párpados y cerca de la comisura de los labios e ir esparciendo el skin tint hacia afuera.
- Toques de color
Para mantener el estilo natural y complementar el look, se puede usar un rubor en tonos cálidos que den la apariencia de "besada por el sol", los productos en crema tendrán un acabado más brillante y darán un efecto fresco.
Este mismo producto u otro similar en color, puede usarse en los labios y en los párpados, además de agregar humectante o gloss en la boca para elevar el maquillaje, sin que este deje de verse ligero o natural.
Las pestañas rizadas con rímel de color café o con solo una capa de mascara negra abrirá la mirada y el peinar las cejas con gel estilizará el rostro para lucir perfecta en el día a día.