¿Qué son y cómo se preparan los tacos árabes? Así los vimos en MasterChef 24/7 este miércoles 1 de julio

La noche de este miércoles 1 de julio, el foro de MasterChef 24/7 se transformó en una auténtica taquería durante la esperada batalla por equipos. Entre las tres propuestas de trompo que se disputaron el paladar de los jueces, una de las variedades que acaparó las miradas fue el taco árabe, la gran apuesta del equipo amarillo liderado por Ántrax.

Este platillo, que fusiona la herencia del Medio Oriente con el toque mexicano, obligó a los cocineros a replicar una técnica cuya creación se le ha adjudicado al estado de Puebla, pero con un toque diferenciador.

¿Qué son los tacos árabes?

De acuerdo con Larousse Cocina, el taco árabe consiste en pan árabe —o tortilla de harina— relleno de carne de cerdo condimentada, cuya cocción vertical es el antecedente directo de nuestros tradicionales tacos al pastor. Se disfrutan calientes y, según la costumbre, el comensal añade jugo de limón y una salsa de chipotle muy particular, aunque en algunas regiones también se acostumbra coronarlos con crema ácida para equilibrar el picor.

¿Cómo se preparan los tacos árabes?

Para ejecutar la receta perfecta al estilo del reality, la clave está en una selección impecable de ingredientes. El punto de partida son cortes de lomo o pierna de cerdo finamente fileteados. La magia ocurre en la marinada: se debe licuar el jugo de 10 limones (o vinagre) junto con un manojo de perejil fresco, dientes de ajo, comino, orégano, una generosa porción de tomillo y hojas de laurel, logrando un líquido aromático y concentrado, explica el blog YoSoyPuebla.

El proceso exige paciencia , un recurso escaso bajo las luces del foro. La carne picada se mezcla con este adobo y se cubre con bastante cebolla fileteada, dejándose reposar por al menos tres horas para que la acidez suavice las fibras y fije las notas herbales. Finalmente, todo se vierte en una sartén muy caliente con un toque de aceite hasta que la carne quede perfectamente cocida, jugosa y dorada en las orillas.

Servidos en tortillas de harina calientes y bañados con la tradicional salsa de chile chipotle, los tacos árabes del equipo amarillo demostraron que la simplicidad técnica, cuando se ejecuta con rigor y respeto a la tradición, puede convertirse en el boleto directo hacia el balcón de la salvación.

