“No figuraste": La Chef Zahie Téllez habla de la primera capitanía de Ramahá en MasterChef 24/7

Ha comenzado la intensa batalla por equipos de la séptima semana de MasterChef 24/7 y los tres grupos buscarán convencer al mayor número de comensales posible para poder subir al balcón y así, garantizar su permanencia en el reality show por una semana más; sin embargo, un curioso momento se llevó las risas de quienes estaban en la cocina más poderosa de México y estuvo protagonizado nada más y nada menos que por la querida Chef Zahie Téllez.

Luego de explicar los pormenores del reto en el que los tres equipos tendrían que preparar tacos al pastor, los paladares más exigentes de México visitaron las estaciones de los equipos liderados por Claudia y Ramahá, quienes fueron los primeros en comenzar a cocinar.

Durante la visita de Zahie al grupo del yucateco, la Chef le preguntó a Ramahá cómo se sentía de vivir su primera capitanía, a lo que el cocinero le hizo saber que se trataba de la segunda, comentario que propició que Téllez apuntara que no lo recordaba debido a que "no figuró".

Tras asegurar que se trataba de una broma y haber provocado las risas de propios y extraños en el foro, Ramahá aseguró que jamás lo habían "humillado a nivel nacional" de esa manera.

Cabe apuntar que la Chef Zahie no fue la única en olvidar la segunda capitanía de Ramahá, pues momentos antes Claudia Lizaldi cometió el mismo error durante la visita al mercado del capitán del equipo rojo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.