Ingredientes de la cocina MasterChef 24/7 que pueden hidratar y rejuvenecer tu piel

¿Has visto las estaciones de MasterChef 24/7 y pensado que esa frescura podría servir para algo más que para un emplatado de diez?

Si eres de las personas que cree que la belleza real empieza desde adentro, tenemos una noticia: el secreto para una piel radiante no siempre está en los pasillos de una tienda departamental, sino en los mismos productos que los concursantes usan para sus retos más exigentes.

La cocina es un laboratorio natural, y esos alimentos que vemos desfilar semana a semana tienen propiedades que, bien aprovechadas, pueden salvar tu rostro después de una semana larga.

El poder desinflamante y exfoliante de estos ingredientes dela cocina MasterChef 24/7

Empecemos por el café de grano, sí, ese que ayuda a los cocineros a aguantar las largas jornadas de grabación. La cafeína es un estimulante natural que, al aplicarse de forma tópica, ayuda a reactivar la circulación. Si mezclas un poco de café molido con un toque de aceite de coco, obtienes un exfoliante corporal brutal. Elimina células muertas y deja la piel suave, casi como recién salida de un spa.

Granos de café

Si el tema es la hinchazón, el té verde es el rey. Después de preparar esa infusión perfecta para una tarde lluviosa, no tires las bolsitas. Enfríalas en el refrigerador y colócalas sobre tus ojos durante diez minutos. Es el truco infalible para desinflamar la mirada tras una noche de desvelo o de estrés intenso. Los antioxidantes naturales del té hacen el trabajo pesado por ti.

Alimentos que hidratan la piel

Finalmente, el aguacate. Más allá de ser el protagonista de un guacamole bien hecho, es una bomba de ácidos grasos y vitamina E. Triturar un poco de pulpa madura con un chorrito de miel natural crea una mascarilla hidratante que no tiene nada que pedirle a las cremas de lujo. Es ideal para esos días donde el clima ha dejado tu piel seca y sin vida.

Así que la próxima vez que estés haciendo el súper para recrear un reto del programa, recuerda que estás comprando mucho más que comida. Estás adquiriendo los insumos para tu rutina de skincare más honesta y efectiva.

