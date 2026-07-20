Estos son los péptidos en el maquillaje y por qué los necesitas usar ya

Los péptidos en el maquillaje representan la fusión perfecta entre la cosmética del color y la ciencia del cuidado de la piel, una tendencia conocida a nivel mundial como skinfusion.

Estas cadenas cortas de aminoácidos actúan como mensajeros celulares que ordenan a la piel producir colágeno, elastina y ácido hialurónico de forma natural.

Utilizar bases, correctores o labiales enriquecidos con estos activos permite corregir imperfecciones al instante mientras tratas los signos del envejecimiento desde las capas más profundas.

Estos son los péptidos en el maquillaje y las razones por las que los necesitas

Estimulación activa de colágeno y elastina

Los péptidos cosméticos penetran la superficie de la piel para enviar señales de reparación directamente a las células madre encargadas de la firmeza.

El efecto en el maquillaje es que rellenan las líneas de expresión y las arrugas finas desde adentro, evitando que la base de maquillaje se cuartee o se asiente en los pliegues del rostro.

Los peptidos en el maquillaje aportan múltiples beneficios a la piel|Pinterest

Hidratación celular profunda y duradera

Al fortalecer la estructura lipídica de la piel, estos aminoácidos evitan la pérdida de agua transepidérmica durante las horas de uso del cosmético.

Mantienen el rostro con un aspecto fresco y jugoso durante todo el día, eliminando el molesto efecto acartonado o seco en pieles maduras.

Reducción de bolsas y ojeras en el contorno de ojos

Los péptidos específicos para el área de la mirada mejoran la microcirculación sanguínea y promueven el drenaje linfático de la zona.

Los correctores con péptidos no solo cubren la pigmentación oscura, sino que desinflaman las bolsas y reafirman la delicada piel del contorno de ojos con el uso diario.

Los péptidos en el maquillaje son una forma de realizar skincare|Pinterest

Efecto voluminizador inmediato en los labios

Los péptidos aplicados en productos labiales estimulan la síntesis de glicosaminoglicanos, los componentes responsables de retener la humedad y dar estructura.

Los brillos y labiales con este activo aumentan el volumen de los labios de forma natural, definen el arco de cupido y eliminan las líneas verticales de resequedad sin causar ardor en la piel, por lo que es ideal para complementar tu maquillajes.

