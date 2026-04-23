Un maquillaje ligero será tu mejor aliado durante esta temporada de primavera-verano que se caracteriza por un clima cálido que muchas veces nos lleva a sudar y a que los productos que usamos se corran o se vean opacos con el paso de las horas.

Actualmente, sabemos que no se necesita de una maleta repleta de cosméticos para poder destacar nuestras mejores facciones. El secreto está en resaltar los rasgos naturales y buscar unificar el tono de piel sin que esta quede oculta detrás de capas pesadas de base.

Para dominar por completo este estilo, los expertos recomiendan enfocarse únicamente en tres puntos clave que son, la cobertura estratégica, una mirada abierta y un toque de color que eleve el look y aporte vitalidad.

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Los 3 productos que necesitas para un maquillaje ligero

Corrector hidratante

En lugar de una base completa y pesada, mejor aplica un poco de corrector solo en las ojeras y zonas con rojeces. Al fundirse con tu piel verás cómo el tono se unifica casi de forma invisible.

Si lo prefieres, puedes usar una BB Cream o una base en crema que cuente con cobertura de acabado ligero e hidratante. Esto se aplica después de que hayas preparado tu piel con crema humectante.

Con solo tres productos puedes conseguir un maquillaje ligero al instante|Pexels: MART PRODUCTION

Máscara de pestañas

Ya que tenemos listo el lienzo, debes trabajar en la apertura de la mirada. Enchina tus pestañas y utiliza un par de capas para definir tus ojos al instante.

Intenta usar un producto que alargue y separe tus pestaas para así mantener un efecto más natural y sin grumos.

Los 3 productos que necesitas para un maquillaje ligero|Pexels: Alena Darmel

Tinta de labios y mejillas

Busca un producto en barra y cremoso para poder aplicarlo en ambas zonas, es versátil y te dará un toque de color en pómulos y labios para que destaque más tu rostro y obtengas un aspecto sonrojado.

No necesitas usar mucho producto, con solo un poco de color notarás la diferencia y tu cara se verá revitalizada.