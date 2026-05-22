¿Cómo afinar la nariz ancha con maquillaje?

El mundo del maquillaje ofrece múltiples opciones para corregir visualmente la simetría del rostro. Por ejemplo, el contorno permite hacer más estrecha la nariz ancha.

A través de la técnica claroscuro o contouring se pueden crear sombras artificiales en los laterales para reducir visualmente el ancho y resaltar el tabique central con luz para que la nariz parezca más proyectada y esbelta.

Hoy te presentamos los detalles y conceptos clave validados por maquilladores profesionales para conseguir una transformación natural.

Así afinas la nariz ancha usando maquillaje

De acuerdo con expertos en maquillaje profesional, existe una técnica con 3 pasos fundamentales que te ayudará a obtener resultados impresionantes:

Crear sombras paralelas

Utiliza un contorno en crema o en polvo dos tonos más oscuros que tu piel. Traza dos líneas verticales desde el inicio de las cejas hasta la punta de la nariz. Mientras más juntas estén las líneas, más fina se verá la nariz.

La forma correcta de aplicar el contorno para afinar la nariz|Pexels: cottonbro studio

Iluminar el tabique

Se recomienda aplicar un corrector claro o iluminador mate justo en el centro del tabique, formando una línea delgada. Esto atraerá la luz hacia el eje central, haciendo que los laterales desaparezcan visualmente en la sombra.

Difuminado perfecto

Se trata de un paso crítico, ya que se recomienda utilizar una esponja o brocha pequeña para difuminar las líneas oscuras hacia los lados y la luz hacia el centro. No deben quedar líneas marcadas, sino una transición suave que imite una sombra natural.

Así puedes afinar tu nariz con trucos de maquillaje|Pexels: www.kaboompics.com

Los expertos recomiendan utilizar tonos fríos o grises para el contorno de la nariz, ya que las sombras naturales no son naranjas ni cálidas. Un tono que sea demasiado cálido podría verse más como una mancha de maquillaje que como una sombra natural.

Si tienes una nariz que se ensancha al sonreír, aplica un poco de sombra oscura justo en la zona de las aletas de la nariz. Esto reduce el volumen natural de forma inmediata. Además, para afinar, procura aplicar un iluminador mate, ya que uno con demasiado brillo hará lucir la zona muy grasosa.

