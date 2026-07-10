Terapia de luz roja que usa Erling Haaland para cuidar su piel y regenerar músculos

Erling Haaland, el delantero de Noruega en el Mundial 2026, se ha consolidado como toda una "máquina de hacer goles" y tiene una rutina con terapia de luz roja que podría formar parte de su secreto.

Y es que el también jugador del Manchester City tiene un gran interés en el biohacking y la recuperación celular. Entre sus hábitos más comentados destaca la inversión de miles de libras que hizo en una lujosa cama de esta terapia.

Este tipo de tecnología se asocia con la aceleración de la reparación del tejido muscular tras sus entrenamientos y partidos intensos, además de que le permite mantener una piel saludable y libre del estrés oxidativo.

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¿Qué es la terapia de luz roja que usa Erling Haaland?

La efectividad de la terapia de luz roja que utiliza Haaland está ampliamente documentada, de acuerdo con la medicina deportiva contemporánea.

Este tipo de tratamiento tiene una activación de las mitocondrias, ya que actúa directamente sobre las centrales energéticas de las células, estimulando la producción de ATP que se traduce en células con mayor energía para repararse rápidamente.

El propio Haaland ha explicado que utiliza estos paneles debido a los climas nublados y lluviosos que existen en el norte de Inglaterra. Con su máquina puede absorber de forma segura los beneficios de luz que su cuerpo necesita para mantener estables sus ritmos circadianos.

Además, existe un aumento en el flujo sanguíneo debido a las longitudes de onda aplicadas que promueven la vasodilatación y la microcirculación, permitiendo que el oxígeno y los nutrientes esenciales viajen a mayor velocidad hacia las zonas dañadas o inflamadas.

El príncipe noruego invirtió aproximadamente 15,000 libras en la cama de terapia de luz roja y esto también le ha aportado múltiples beneficios a la salud de su piel.

Uno de los efectos más interesantes es la estimulación de colágeno y el rejuvenecimiento cutáneo. El resultado en deportistas de alto rendimiento son menos rojeces, mayor elasticidad y una barrera cutánea protegida del envejecimiento prematuro.