Vinagre blanco en las canas: para qué sirve y cómo usarlo sin resecar el cabello

Dejar crecer las canas y lucir una melena platinada o grisácea es una de las tendencias de belleza más elegantes y liberadoras. Aplicar vinagre blanco en el cabello funciona como un potente clarificante natural que equilibra el pH.

Además, elimina la acumulación de minerales y sella las cutículas. El resultado es un cabello mucho más suave y con un brillo plateado espectacular.

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¿Para qué sirve el vinagre blanco en las canas?

El uso regular, pero moderado, del vinagre blanco aporta tres grandes beneficios al pelo canoso, el primero es que neutraliza los reflejos amarillos, ya que el ácido del vinagre remueve suavemente los residuos ambientales y la oxidación de la fibra capilar, devolviendo a las canas su tono blanco limpio, puro y cristalino.

También aporta un brillo de espejo, al tener un pH ácido, el vinagre ayuda a aplanar y cerrar las escamas externas del cabello. Cuando la cutícula está perfectamente lisa, el cabello refleja la luz de manera uniforme y disminuye el encrespamiento o frizz.

Asimismo, suaviza la textura rebelde. Un enjuague con vinagre relaja las fibras capilares, volviendo el cabello mucho más manejable, dócil y fácil de desenredar.

Por esto debes aplicar vinagre blanco en tu cuero cabelludo|Pexels: Lalada .

¿Cómo usar correctamente el vinagre blanco sin resecar el cabello?

El mayor riesgo del vinagre blanco es su alta acidez. Si lo aplicas directo de la botlla o lo usas todos los días, absorberá la humedad natural del pelo, volviéndolo quebradizo y áspero.

Lo mejor es hacer una dilución estricta, nunca usar vinagre blanco puro, sino que mezclar una parte de este líquido por tres partes de agua destilada o purificada. Coloca la mezcla dentro de un bote con atomizador para que su distribución sea uniforme.

Elimina las canas con vinagre blanco|Pexels: Yaroslav Shuraev

Recuerda que el vinagre no es una mascarilla nocutrna, Solo requiere estar en contacto con el cabello entre 2 y 3 minutos para cumplir su función y limpiar los residuos, pasado este tiempo deberás retirarlo por completo.

Usa siempre un acondicionador o una mascarilla despues de usar vinagre blanco en tu melena, así sellarás la hidratación y contrarrestarás cualquier riesgo de sequedad.

