4 maneras de secar la ropa en el interior de la casa sin que queden con olor a humedad

Con la temporada de lluvias y las bajas temperaturas, secar la ropa se vuelve todo un desafío sobre todo porque suelen quedar con un olor a humedad que no es agradable.

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Ante esta situación es que surgen algunos trucos para poder secar la ropa en estos momentos y que evitan que se acumule la humedad

¿Cómo secar la ropa en el interior de la casa?

Elegir un buen lugar para colocar el tendedero

Una de las primeras opciones es utilizar un tendedero plegable ya que brindan la posibilidad de aprovechas los espacios y luego guardarlo cuando no son utilizados. Si vas a usas este método se recomienda colocarlo en una habitación cálida, ventilada y en lo posible cerca de una ventana. No los ubiques en dormitorios pequeños o ambientes donde se permanezca durante muchas horas.

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Retirar el exceso de agua antes de tender

Ten en cuenta que mientras menos agua conserve la prenda cuando salga del lavarropas pues llevará menos tiempo de secado. En época de lluvia se recomienda utilizar un centrifugado adicional, siempre que el tejido lo permita. En el caso del lavado a mano, hay que escurrir cuidadosamente sin retorcer las prendas delicadas.

Ventilar el ambiente durante el secado

Si abres las ventanas vas a tener la posibilidad de renovar el aire y facilitar la salida de la humedad que liberan las prendas. Si hace demasiado frío o llueve, conviene realizar ventilaciones breves y frecuentes para evitar que el ambiente permanezca cargado de vapor de agua.

Dejar espacio entre las prendas

A la hora de tender la ropa procura no amontonarla en un mismo sector del tendedero. Separa las prendas para que el aire circule alrededor de los tejidos y facilite un secado uniforme. También es importante sacudir cada pieza antes de colgarla para desplegar las fibras y reducir las arrugas.

Cada uno de estos trucos se puede llevar de una manera muy fácil y obtendrás grandes beneficios.