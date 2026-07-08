Esta es la razón por la que los gatos duermen sobre la ropa, según los expertos

Hay gatos que duermen sobre la ropa de sus dueños, una acción que a muchos amantes de los felinos les ha tocado presenciar. Muchos pensaríamos que se trata de una acción que hacen por comodidad, pero los expertos han anunciado que tiene otra importante razón.

Caminos de la Vida | Programa 8 Julio 2026

Si eres amante de los gatitos, entonces quédate para descubrir cuál es la relevante respuesta sobre sus acciones; te va a sorprender todo lo que te vamos a compartir.

¿Qué significa que mi gato duerma encima de mi ropa?

Sorprendentemente, los gatos duermen sobre la ropa no solo por comodidad física, sino también emocional; la principal razón se debe a que ellos perciben el aroma de sus dueños en sus prendas, ayudándoles a relajarse y dormir mejor al sentir la presencia de su persona favorita.

Dichas fragancias hacen que los mininos perciban el artículo como algo propio y que son parte de la familia. Según los expertos, es una acción más frecuente en aquellos animales que pasan tiempos solos, en especial cuando los dueños no se encuentran en casa, ayudándoles a reducir la ansiedad que se les pueda generar.

¿Qué puedo hacer para que no deje mi ropa llena de pelos?

Los gatos cuando duermen sobre la ropa, puede resultar incómodo, ya que dejarán una gran cantidad de pelos en los textiles, situación molesta para ciertos dueños, pero hay que tener cuidado, considerando que la razón por la que lo hacen es por esa sensación de seguridad.

Para que eso no afecte tu vestimenta, no te preocupes; en su lugar puedes darle una manta viejita que usas o ropa que igualmente ya no te pongas, en donde descanse, así lograrán mantener esa sensación de tranquilidad al momento de sentir tu aroma, sin tener que llenar de pelos tus prendas.

Ahora que ya conoces la principal razón por la que tienen ese cambio, según los expertos, entenderás que tu felino lo hace con la finalidad de sentirse cómodo y en paz, acciones importantes que les ayudan a regular el estrés y la ansiedad.