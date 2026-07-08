6 colores de uñas que hacen que tu manicure parezca de $2,000 pesos
Por increíble que suene, hay diseños de uñas que irradian elegancia por sí mismos y hasta se ven más caros de lo que realmente son para un look lujoso.
Un manicure no necesita ser extravagante para verse fabuloso, ya que existen colores de esmaltes que hacen que las uñas se vean radiantes y muy sofisticadas. Basta con encontrar el tono más compatible con tu piel y que la aplicación sea uniforme para que el resultado quede como si te hubieras gastado una fortuna en el salón de belleza.
¿Qué diseños de uñas se ven caros? 6 colores que debes probar para un manicure lujoso
- Vino merlot. Ahora que ya se acerca la temporada de otoño, las tonalidades cálidas están ganando popularidad en el "nail art" y son una excelente alternativa para embellecer las manos al instante. Es el caso del vino merlot, que por su subtono frío queda increíblemente refinado.
Nude almendrado. Para nadie es un secreto que los diseños de uñas nude son de los estilos más elegantes para mujeres y hasta parecen como si hubieran costado miles de pesos. Esta alternativa tiene ligeros tintes marrones, estiliza las manos y da un efecto "clean look" que está muy en tendencia.
- Greige. Uno de los tonos de esmalte que están ganando popularidad en 2026 es el "greige", que combina el gris y el beige en una versión muy favorecedora para todas las pieles. Al ser tan suave, aporta sofisticación y luce elegantísimo para cualquier ocasión.
Champagne con efecto aperlado. Las manicuras en colores "champán" son una fusión entre el beige y el dorado, por lo que naturalmente quedan increíblemente elegantes y le dan luminosidad a la piel. Para potenciar este efecto que hace que parezcan uñas de lujo de más de 2 mil pesos, está el toque aperlado que suma destellos nacarados sutiles similares a las uñas "glaseadas" que tanto se están usando.
- Ciruela profundo. Siguiendo con las tonalidades vino vibrante que todas querrán usar en la época de otoño / invierno, están las uñas color ciruela profundo. Estos esmaltes combinan matices vino y morados que estilizan las manos y dan mucha personalidad.
Espresso brillante. Para las que prefieren los diseños de uñas minimalistas que se vean elegantes para cualquier ocasión, está el esmalte espresso brillante, que como su nombre lo dice, evocan el café de esta famosa bebida. Para que no se vean aburridas como cualquier manicure negro, se aplican con una capa de brillo y esto eleva su sofisticación de manera sutil.