6 colores de uñas que hacen que tu manicure parezca de $2,000 pesos

Un manicure no necesita ser extravagante para verse fabuloso, ya que existen colores de esmaltes que hacen que las uñas se vean radiantes y muy sofisticadas. Basta con encontrar el tono más compatible con tu piel y que la aplicación sea uniforme para que el resultado quede como si te hubieras gastado una fortuna en el salón de belleza.

¿Qué diseños de uñas se ven caros? 6 colores que debes probar para un manicure lujoso