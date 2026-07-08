Muere Ella Laboriel, cantante y hermana de Johnny Laboriel; así fue su trayectoria artística

La cantante y actriz Ella Laboriel, hermana del legendario Jhonny Laboriel, falleció en Tampico, Tamaulipas,. La intérprete construyó una carrera sólida dentro la Época de Oro del Rock and Roll y del movimiento A Go Go, la cual la llevaron a posicionarse como una de las voces femeninas más representativas de su género.

La noticia del deceso fue confirmada a través de redes sociales por parte del Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quien la describió como una mujer pionera del rock en México, asimismo, mandó sus condolencias a familiares y amigos de la artista.

“Fue una destacada cantante y actriz mexicana de ascendencia hondureña, reconocida como una de las mujeres pioneras del rock en México. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

¿De qué murió Ella Laboriel?

La artista Ella Laboriel, quien destacó en la música, cine y televisión falleció a consecuencia de complicaciones respiratorias derivadas del enfisema pulmonar y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), padecimientos que le fueron diagnosticados en 2001.

De acuerdo con reportes, en los últimos años se había alejado de las cámaras y reflectores para residir en Tamaulipas, ya que gracias al clima, la cercanía con el mar le ayudarían a su estado de salud, asimismo, se sabe que durante este proceso estuvo acompañada en todo momento por Muriel Ricard, su hija.

🕊️ Lamento informar el fallecimiento de la cantante y actriz mexicana Ella Laboriel, cuyo nombre completo era Esperanza Laboriel López, a los 77 años de edad. 💔



Ella Laboriel fue hermana del también cantante Johnny Laboriel. Descanse en paz. 🤍🕯️ pic.twitter.com/w1G9Le3E3c — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 8, 2026

¿Quién fue Ella Laboriel?

Ella Laboriel fue una cantante y actriz que destacó por su inconfundible estilo interpretativo durante el auge del rock and roll en México, además, participó en diversos proyectos de cine y televisión.

En la pantalla grande actuó en películas como Joselito el vagabundo y Blue Demon: Destructor de espías. A lo largo de su carrera grabó discos como solista y realizó colaboraciones con su hermano Johnny Laboriel.