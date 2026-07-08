Manualidades de Avengers: 7 ideas de amigurumis de los superhéroes favoritos de los niños, antes del estreno de Doomsday

Faltan ya pocos meses para que se estrene Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas y que promete traer nuevas glorias al MCU. Si conoces a un fan del icónico equipo de superhéroes, te tenemos algunas grandes ideas de manualidades de Avengers que pueden ser el regalo perfecto. Específicamente, te mostraremos amigurumis o muñecos de crochet que sin duda le van a encantar.

Los siguientes diseños poseen diversos grados de dificultad en el arte de hacer amigurumis pero, como mínimo, sí exigen que ya hayas experimentado con algunas figuras.

Manualidades de Avengers: 7 ideas de amigurumis o muñecos de crochet

1. Capitán América

Con el regreso de Chris Evans al MCU (aunque no sabemos qué tanto saldrá en Avengers: Doomsday), dan ganas de crear un muñequito de crochet que simula al primer Capitán América. Este amigurumi de patrón gratis es de estilo miniatura, por lo que puede funcionar como un hermoso llavero, pero presenta al personaje de cuerpo completo y trae su escudo.

2. Iron Man

También Robert Downey Jr. participará en Avengers: Doomsday, aunque con un nuevo personaje que es el gran villano de la película. En esta manualidad con patrón gratuito recordamos su icónica versión de Iron Man, con un amigurumi realmente adorable.

3. Thor

En las manualidades de Avengers no nos puede faltar una figura de Thor, sobre todo porque el Dios del Trueno estará presente en la próxima película. Este tutorial gratuito te permite hacer su amigurumi con todo y casco y Mjolnir.

4. Black Panther

Nunca olvidaremos al primer Black Panther del MCU y, si es tu personaje favorito, aquí tenemos un tutorial gratis para convertirlo en muñeco de crochet.

5. Hulk

Con esta técnica de tejido y creación de figuras, Hulk también puede ser tierno y hacerse en miniatura. Este tutorial gratuito te permite lograrlo, con una figura de cuerpo completo.

6. Los 4 Fantásticos

Actualmente no forman parte de los Avengers como tal, pero la presencia de Los 4 Fantásticos en la próxima película ha generado gran expectativa. Este patrón de paga te permite crear tus propias versiones de los personajes, pero en crochet.

7. Manualidades de Avengers: conjunto de amigurumis

Finalizamos el listado con un patrón de paga que te enseña a armar a tu propio equipo de superhéroes en versión amigurumi. De Los Vengadores, incluye al Capitán América, Iron Man, Hulk, Spider-Man y Thor.