Descubre la diferencia entre el pollo con piel amarilla y el de piel blanca

A más de una persona le ha surgido la duda sobre cuál es la diferencia entre el pollo con piel amarilla y el de piel blanca. A esto se le suma que entran en la encrucijada sobre cuál es más sano entre los dos.

Para despejar cualquier duda es que te vamos a contar todo lo que debes saber sobre la diferencia de ambos pollos, pero te adelantamos que no hay una desigualdad muy marcada entre ellos.

¿Cuál es la diferencia entre los colores de la piel de pollo?

Primero vamos a aclarar que el tono amarillo de la piel se debe a la presencia de carotenoides que son pigmentos naturales que se encuentran en el maíz y otros vegetales que pueden estar incluidos en la alimentación del pollo. Este tipo de compuestos se van acumulando en la grasa y la piel por lo que les da esa coloración intensa.

En cuanto a los pollos de piel blanca tenemos que mencionar que tienen una dieta con bajos niveles de estos pigmentos por eso ese color que en algunas ocasiones también puede ser rosada.

Un dato que debes tener en cuenta es que el color no determina si el pollo fue criado de manera más natural o no como así tampoco influye en su sabor o aporte de nutrientes. Ambos contienen vitaminas del complejo B y minerales.

A la hora de elegir un pollo debes tener en cuenta otras cuestiones como que tenga un color uniforme, textura firme y un olor neutro. Además, debe haber sido conservado bajo refrigeración.

En definitiva, la elección depende de los gustos personales por lo quienes prefieren el de piel amarilla porque consideran que tiene más sabor o el blanco porque creen que es más natural. Mientras cumplan con las normas de higienes y preservación puedes optar por cualquiera de los dos.