Esta es la razón por la cual la manicura coreana es tendencia

La manicura es un mundo muy versátil por lo que nos podemos encontrar con diseños variados. Sin embargo, las uñas minimalistas son las preferidas para lucir una estilo sencillo, cuidado y limpio.

¡Que los mantenga! Antonio quiere que su mamá lo siga manteniendo

Si hablamos de delicadeza pues tenemos que mencionar a la manicura coreana. Para este estilo se prioriza el cuidado de la piel por lo que los colores y demás es totalmente secundario.

¿Por qué la manicura coreana es tendencia?

La manicura coreana es tendencia debido a que brinda la apariencia de una uña cuidada y delicada. Para poder lograrlo lleva un procedimiento que se basa en el cuidado.

Para lograr el objetivo se lleva a cabo una técnica que se llama 'nail slugging', que consiste en un tratamiento intensivo para lucir un efecto de piel de porcelana. Tienes que limpiar, nutrir y sellar.

Los pasos son los siguientes:

Limpia bien las manos y las uñas, sin restos de esmalte.

Aplica un buen aceite por toda la uña y el contorno de la piel y las cutículas.

Ahora, sella con una buena capa de crema en toda la mano.

Con el aceite vas a nutrir toda la zona de la uña y la piel del contorno para evitar que aparezcan padrastros, sequedades y endurecimientos en la zona. En cuanto a la crema que debes colocar después vas a evitar la deshidratación.

Por otro lado, si nos inclinamos por los colores tenemos que mencionar que debe ser minimalista y elegante. Es por esto que se utiliza acabado translúcido de efecto vidrioso y brillante. Se puede hacer en todos los colores eligiendo una fórmula que deje ese acabado de gelatina en las uñas.

El favorito indiscutible es el rosa, pero no debes olvidar nunca el 'base coat' que, además de proteger la uña, hace que el color dure mucho más tiempo