Mantener unas uñas limpias y arregladas puede ayudar a elevar tu look en cualquier circunstancia. Por ello es importante conocer las tendencias o bien, los colores de manicura que combinan con todo y pueden ser usados en momentos casuales o en situaciones más formales y elegantes.

Existen diseños clásicos que nunca pasarán de moda por su versatilidad, y los colores en toda la uña natural son uno de ellos. Sin necesidad de diseños extravagantes, limpian e iluminan las manos para que se evite dar la imagen de unas manos descuidadas.

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Los colores de manicura que combinan con todo

De acuerdo con expertos en la materia, los colores de uñas que combinan con todo y se mantienen atemporales suelen ser los tonos neutros y los rojos tradicionales, que desde siempre han sido la representación de lo atrevido y lo elegante.

Nude y beige

Son considerados como el nuevo "negro" ya que se usan para combinarlos con todo sin que la mano luzca con demasiado contraste. Son elegantes y modernas, ofrecen una imagen sutíl y refinada, además de que tienen el poder de alargar visualmente los dedos.

Las uñas nude o beige que lucen elegantes y combinan con todo|Pinterest

Rojo clásico

Es uno de los colores más utilizados en la manicura en los últimos años. Símbolo de sofisticación y diversión. Es vibrante y suelen tener un efecto que rejuvenece la piel de las manos, dependiendo del tono específico que se aplique.

El color rojo en las uñas es un clásico que combina con todo|Pinterest

Blanco

Este y todas sus variantes, como el marfil, el aperlado, el milky, son colores que lucen en la manicura y son relacionados con ambientes formales, pero también con sencillez y pulcritud. Pueden aplicarse en diferentes diseños para dar un estilo más moderno.

Uñas blancas con acabado traslúcido|Pinterest

Rosa

Cuando es en una tonalidad suave, aportará un toque discreto y femenino. Es un color práctico y favorecedor que queda bien a casi todas las pieles.

Las uñas rosas suaves lucen elegantes|Pinterest

Negro

El neutro por excelencia, siempre combina con tod y aunque es visualmente más marcado, sigue estando de moda por ser muy versátil y sofisticado.

