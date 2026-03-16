Colores de manicura que combinan con todo
Expertos en belleza han revelado cuáles son los colores de una manicura perfecta que pueden combinar con cualquier situación o temporada, según tu estilo
Mantener unas uñas limpias y arregladas puede ayudar a elevar tu look en cualquier circunstancia. Por ello es importante conocer las tendencias o bien, los colores de manicura que combinan con todo y pueden ser usados en momentos casuales o en situaciones más formales y elegantes.
Existen diseños clásicos que nunca pasarán de moda por su versatilidad, y los colores en toda la uña natural son uno de ellos. Sin necesidad de diseños extravagantes, limpian e iluminan las manos para que se evite dar la imagen de unas manos descuidadas.
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Los colores de manicura que combinan con todo
De acuerdo con expertos en la materia, los colores de uñas que combinan con todo y se mantienen atemporales suelen ser los tonos neutros y los rojos tradicionales, que desde siempre han sido la representación de lo atrevido y lo elegante.
- Nude y beige
Son considerados como el nuevo "negro" ya que se usan para combinarlos con todo sin que la mano luzca con demasiado contraste. Son elegantes y modernas, ofrecen una imagen sutíl y refinada, además de que tienen el poder de alargar visualmente los dedos.
- Rojo clásico
Es uno de los colores más utilizados en la manicura en los últimos años. Símbolo de sofisticación y diversión. Es vibrante y suelen tener un efecto que rejuvenece la piel de las manos, dependiendo del tono específico que se aplique.
- Blanco
Este y todas sus variantes, como el marfil, el aperlado, el milky, son colores que lucen en la manicura y son relacionados con ambientes formales, pero también con sencillez y pulcritud. Pueden aplicarse en diferentes diseños para dar un estilo más moderno.
- Rosa
Cuando es en una tonalidad suave, aportará un toque discreto y femenino. Es un color práctico y favorecedor que queda bien a casi todas las pieles.
- Negro
El neutro por excelencia, siempre combina con tod y aunque es visualmente más marcado, sigue estando de moda por ser muy versátil y sofisticado.