Esta es la razón por la que no debes colocar espejos frente a tu cama

Dormir bien es sumamente importante para la salud y el espacio en el lugar que lo hacemos juega un rol fundamental. El Feng Shui, tiene recomendaciones de objetos que no deben estar en tu habitación ya que intervienen con el descanso.

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El Feng Shui, es una práctica milenaria que tiene como objetivo armonizar los espacios para mejorar energía y el bienestar. Entre sus consejos se encuentra el evitar los espejos frente a la cama.

¿Por qué no se debe colocar espejos frente a tu cama?

Primero tenemos que mencionar que el Feng Shui, manifiesta que los espacios están atravesados por el chi que es la energía vital que debe fluir de manera equilibrada. Si ubicas un espejo frente a la cama este flujo se puede amplificar o fragmentar ese flujo, generando inestabilidad energética.

Esto no es todo ya que esta ubicación puede facilitar la entrada de energías externas, por eso se puede sentir sensación de inquietud o desorden. No es un elemento que promueva la calma, sino que transforma el ambiente en algo más activo de lo que se necesita para el descanso.

Desde la psicología manifiestan que colocar espejos frente a la cama, contribuye a que se reflejen las luces, sombras o movimientos que van a mantener en alerta a tu cerebro y por ende no podrás descansar.

Coloca los espejos estratégicamente.

Hay quienes manifiestan que atraviesan sobresaltos o incomodidad cuando se despiertan y se ven reflejadas por lo que el sueño profundo se interrumpido. Cuando hay parejas durmiendo esta sensación se ve intensificado por lo que puede interpretarse como una tercera presencia que incomoda.

El Feng Shui recomienda algunos lugares para que coloques los espejos, teniendo en cuenta lo siguiente:

Evitar el contacto visual directo con el espejo al acostarse

Cubrirlo durante la noche si no se puede mover

Colocarlo en ángulo o en una pared lateral

No ubicarlo frente a la puerta para evitar que la energía rebote

Otra recomendación a tener en cuenta es que debes optar por marcos de madera, formas ovaladas y que el ambiente tenga iluminación tenue, textiles suaves y plantas que ayuden a estabilizar la energía.