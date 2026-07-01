Esta es la razón por la que tu perro te mira cuando salen a pasear, según la ciencia

Tus mascotas son realmente sorprendentes por lo que ellos se comunican completamente con sus gestos dado a que no pueden hablar. Es por esto que debes saber interpretar lo que tu perro te quiere decir.

A muchas personas le ha pasado que su perro lo mira constantemente cuando salen a pasear por lo que puede interpretarse como una muestra de amor. Sin embargo, ellos buscan constantemente nuestra reacción para entender lo que pasa en el entorno.

¿Cuál es la razón por la que tu perro te mira?

Los expertos en comportamiento animal han manifestado que tu perro te mira por las siguientes razones:

Busca orientación: Mientras están dando un paseo, tu perro te mira para saber qué hacer o a dónde tienen que ir, sobre todo si confía en ti como su guía.

Está pendiente de tus señales: El perro observa constantemente el lenguaje corporal y las expresiones de tu rostro para anticipar órdenes o cambios de dirección.

Quiere comunicar una necesidad: Puede estar pidiendo agua, un descanso, explorar un lugar específico o expresar que algo le llama la atención.

perro

Refuerza el vínculo contigo: Por otro lado, tienes que tener en cuenta que el contacto visual entre perros y humanos permite la liberación de oxitocina, conocida como la "hormona del vínculo", fortaleciendo la relación entre ambos.

Puede expresar incertidumbre o alerta: Presta atención, si la mirada va a acompañada de tensión, cola rígida o las orejas hacia atrás, es posible que esté incómodo o preocupado por algo que ocurra en el entorno.

Es decir que si tu perro durante los paseos te mira constantemente pues lo utiliza como una herramienta de comunicación. Puede ser una forma de reflejar confianza y afecto, pero también es una manifestación de pedir ayuda, buscar instrucciones o expresar cómo se siente frente a lo que ocurre a su alrededor