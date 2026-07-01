OFICIAL: Ibai revela la LISTA COMPLETA de los artistas musicales que se presentarán en la Velada del Año VI

Es oficial, este miércoles 01 de julio el reconocido streamer español Ibai Llanos compartió a través de redes sociales la lista completa de los artistas que subirán al escenario de la sexta edición de la Velada del Año para cautivar a todo el público con sus temas más exitosos.

Velada del Año VI: Lista completa de artistas musicales que se presentarán

Los cantantes, encargados de encender el escenario con su talento, voz y grandes temas son los siguientes:

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

Además de estos 5 artistas el creador de La Velada del Año reveló que el evento contará con la presencia de cinco invitados sorpresa, sin embargo el nombre de estos se revelará el próximo 25 de julio, algunos acompañarán a los participantes y otros llegarán a Sevilla para sorprender a todos. Por otro lado, es importante mencionar que se desconoce el setlist de las canciones que los artistas interpretarán, pero se espera que sean grandes actuaciones además de que muchos fans tienen altas expectativas sobre la producción debido a que en ediciones anteriores está ha sido muy grande.

Velada del Año VI: ¿Quiénes boxearán?

Este año el ring de la Velada del Año VI contará con la participación no solo de creadores de contenido ampliamente reconocidos en el mundo digital sino que destacados artistas musicales también serán parte de este gran evento. Hasta este momento todos se encuentran preparándose físicamente y mentalmente para subirse al ring. La Velada del Año VI contará con 10 enfrentamientos. A continuación te decimos quiénes los protagonizarán.

TheGrefg contra IlloJuan (Evento Principal)

YoSoyPlex contra Fernanfloo (Co-estelar)

Marta Díaz contra Tatiana Käer

Samy Rivers contra RoRo

ByViruzz contra Gero Arias

Lit Killah contra Kidd Keo

Alondrissa contra Angie Velasco

Clersss contra Natalia MX

Edu Aguirre contra Gastón Edul

La Parce contra Fabiana Sevillano

Los artistas de La Velada del Año VI.



Nos vemos el sábado 25 de julio 🫡. pic.twitter.com/f30FNsktBR — Ibai (@IbaiLlanos) July 1, 2026

Velada del Año VI: Fecha, hora y dónde ver

La Velada del Año se llevará a cabo el próximo 25 de julio en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Aunque si te encuentras en otros países este será la hora de transmisión:

México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m

Este evento de boxeo entre artistas e influencer lo podrás seguir de forma completamente gratis y en vivo a través de la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibai Llanos por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.