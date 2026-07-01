¿Qué equipo GANARÁ en la Batalla por Equipos en MasterChef 24/7 hoy 1 de julio del 2026?

La competencia dentro del mundo de MasterChef 24/7 cada día se vuelve más intensa ya que en su nueva etapa los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho Cadena” , así como los Maestros del Fuego: Lili Cuéllar, Édgar Núñez, Diego Niño e Isabel Carvajal se han puesto más exigentes, por lo que ahora los participantes tendrán que aprender a desarrollar todo su talento dentro de la cocina más famosa de México.

Debido a que los retos ahora son más exigentes los cocineros han empezado a revelar que quieren ser ganadores en todos ellos, así como de los beneficios que se presentan día a día, ya que eso les asegurará avanzar dentro de la competencia y sobre tod asegurar semanas dentro del reality culinario.

Tras la determinación que se han planteado este miércoles será un día decisivo, pues al ser el reto de Batallas por Equipo donde se asegura a los primeros participantes en subir al balcón de la salvación los participantes han señalado que si existen estrategias estarán dándolo todo en las parrillas para salir triunfadores.

¿Quiénes ganaron la Batalla por Equipos?

Luego de cocinar y demostrar sus mejores técnicas al momento de realizar un verrine en día martes de Beneficio y Castigo, la máxima autoridad culinaria puso a prueba su paladar para calificar las preparaciones dulces o saladas que cocinó cada uno de los cocineros.

Después de calificar el verrine que llegó a la estación de los Chefs, ellos determinaron que aunque hubo varias presentaciones que logró con el objetivo, Claudia y Ramahá serían los elegidos como capitanes, mientras que a través del voto del público se determinó que Antrax sería el tercer capitán.

Durante la transmisión del 24/7 en la clase de la Chef Isabel Carvajal se armaron los equipos que se presentarán esta noche, ya que, al ser un reto donde tendrán que armar un trompo de carne de pastor para hacer tacos deben adelantar el proceso, asimismo, tendrán que ir armando una estrategía así como la función que hará cada participante.

Los equipos quedaron de la siguiente manera:

Equipo Azul , Capitana Claudia: Nora, Luis, Diego, Julio y Lancer cocinarán tacos al pastor negro.

, Capitana Claudia: Nora, Luis, Diego, Julio y Lancer cocinarán tacos al pastor negro. Equipo Rojo , Capitán Ramahá: Ixdit, Emmanuel, Flor y Daniela Parra preparan pastor rojo tradicional.

, Capitán Ramahá: Ixdit, Emmanuel, Flor y Daniela Parra preparan pastor rojo tradicional. Equipo Amarillo, Capitán Antrax: Camila, Jazmín, Carmen y Michelle tendrán que ofrecer tacos de pastor arabe.

Debido a que ya se están adelantando algunos procesos y ya se esta determinando las funciones de cada cocinero, cualquier equipo puede ser el ganador de esta noche y asegurar un lugar en el balcón.