7 diseños de uñas amarillo mantequilla en tendencia este julio 2026; perfectas para llevar en verano
La tendencia número uno en uñas para este verano son las “amarillo mantequilla”, mira aquí los diseños que puedes llevar durante julio 2026.
El verano ha llegado y también las tendencias en colores y diseños de uñas que te harán ver hermosa durante todo el mes de julio. Si estas en busca de un diseño único y que te haga ver a la moda, mira los siguientes estilos de uñas con tono amarillo mantequilla, son perfectas para la temporada gracias a que combinan con atuendos minimalistas y elegantes.
Diseños de uñas amarillo mantequilla para el verano 2026
Flores con gelish: Este diseño es hermoso para aquellas mujeres que aman llevar las uñas cortas y cuadradas, pero siempre buscan verse arregladas. Combina el tono blanco con el amarillo mantequilla y luce en tendencia.
Polka Dots: Lleva este diseño en el verano 2026 y luce increíble con uñas en corte almendra y una combinación de técnicas, desde polka dots diminutos hasta un estilo francés.
Aplicación 3D: ¿Quieres lucir unas manos bellas en tendencia? Este estilo es maravilloso, lleva algunas uñas con aplicación de flores en 3D y el resto con la punta francesa en tono amarillo mantequilla.
Relieve dorado: Para las chicas que siempre quieren lucir a la moda, sugerimos estas uñas en tendencia para julio 2026. Combina la punta francesa con estrellas a mano alzada y el toque perfecto, relieve dorado en una sola uña para no saturar.
Gelish clásico: Luce un estilo minimalista y hermoso con este diseño de uñas en corte almendra, si quieres estar cómoda, llévalas cortas.
Mano alzada: Si eres fanática de los detalles, te recomendamos este diseño de uñas con la técnica a mano alzada, lleva un par de flores estilo margaritas y algunas diminutas abejas que serán el toque ideal.
Con foil dorado: Este diseño de uñas es único y podría parecer sencillo, pero robarás miradas gracias a la combinación del tono amarillo mantequilla con toques de foil dorado.