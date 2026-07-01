7 diseños de uñas amarillo mantequilla en tendencia este julio 2026; perfectas para llevar en verano

El verano ha llegado y también las tendencias en colores y diseños de uñas que te harán ver hermosa durante todo el mes de julio. Si estas en busca de un diseño único y que te haga ver a la moda, mira los siguientes estilos de uñas con tono amarillo mantequilla, son perfectas para la temporada gracias a que combinan con atuendos minimalistas y elegantes.

Diseños de uñas amarillo mantequilla para el verano 2026

Flores con gelish: Este diseño es hermoso para aquellas mujeres que aman llevar las uñas cortas y cuadradas, pero siempre buscan verse arregladas. Combina el tono blanco con el amarillo mantequilla y luce en tendencia.

Polka Dots: Lleva este diseño en el verano 2026 y luce increíble con uñas en corte almendra y una combinación de técnicas, desde polka dots diminutos hasta un estilo francés.

Aplicación 3D: ¿Quieres lucir unas manos bellas en tendencia? Este estilo es maravilloso, lleva algunas uñas con aplicación de flores en 3D y el resto con la punta francesa en tono amarillo mantequilla.

Relieve dorado: Para las chicas que siempre quieren lucir a la moda, sugerimos estas uñas en tendencia para julio 2026. Combina la punta francesa con estrellas a mano alzada y el toque perfecto, relieve dorado en una sola uña para no saturar.

Gelish clásico: Luce un estilo minimalista y hermoso con este diseño de uñas en corte almendra, si quieres estar cómoda, llévalas cortas.

Mano alzada: Si eres fanática de los detalles, te recomendamos este diseño de uñas con la técnica a mano alzada, lleva un par de flores estilo margaritas y algunas diminutas abejas que serán el toque ideal.

Con foil dorado: Este diseño de uñas es único y podría parecer sencillo, pero robarás miradas gracias a la combinación del tono amarillo mantequilla con toques de foil dorado.