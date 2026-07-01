3 peinados con listón que se ven hermosos después de los 30

Los listones se han convertido en uno de los accesorios favoritos para darle un toque especial al cabello sin necesidad de hacer un peinado complicado. Después de los 30, el secreto está en llevarlos de forma elegante, con acabados naturales y materiales sofisticados que aporten un aire femenino sin caer en un estilo infantil.

Con pequeños detalles puedes transformar un look sencillo en uno mucho más refinado. Estos tres peinados son fáciles de hacer, favorecen a distintos tipos de rostro y funcionan tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Estos son los mejores peinados si quieres usar listón y verte hermosa

Los modelos de terciopelo, satín o seda mate en colores lisos son los que mejor funcionan para conseguir un resultado elegante. También es importante mantener el peinado con movimiento natural y evitar moños demasiado grandes o llamativos. Algunas opciones son:

