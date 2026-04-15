Esta es la razón por la que debes colocar una cinta roja a tu romero

Seguramente habrás notado que muchas personas colocan una cinta roja en una planta de romero y esto tiene una relación con las recomendaciones del Feng Shui. Es una mezcla de elementos naturales y simbólicos para mejorar la energía del hogar.

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Para el Feng Shui el color rojo es muy especial ya que se asocia a la energía vital, la fuerza y la protección. Es por esto que se usa como un escudo frente a energías negativas y activa la prosperidad.

¿Por qué se le coloca una cinta roja al romero?

El romero es una planta que se vincula a la limpieza y la protección. Hay culturas que lo utilizan para poder purificar los ambientes, mejorar el ánimo y aportar claridad mental. Es por esto que se lo toma como símbolo de renovación y equilibrio dentro del hogar.

Cuando se combina la cinta roja con el romero pues se potencia el significado de los dos. Así es que el Feng Shui recomienda atar una cinta roja al romero para reforzar la protección del espacio y atraer energía positiva. Muchas personas lo usan como un amuleto doméstico para mantener el ambiente más armonioso y evitar influencias negativas.

Romero|Olga_Kotsareva/Getty Images

Por otro lado, tienes que tener en cuenta que la ubicación del romero es importante por lo que tienes que colocarlo en la puerta de entrada ya que por allí ingresa la energía al hogar. Puedes también colocarlo en la cocina, el balcón o incluso en el espacio de trabajo, con la idea de favorecer el bienestar, la concentración o la abundancia.

También puedes tener en cuenta que hay ritos que se asocian a esta práctica. Debes cambiar la cinta cada cierto tiempo o atarla mientras pides un deseo en concreto. Además, debes mantener la planta en buen estado debido a que una planta seca o descuidada se interpreta como energía estancada.