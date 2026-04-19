Por esta razón en la primavera se nos cae más el cabello

En la primavera, además de ver el inevitable cambio en el clima, muchas mujeres perciben que se les cae más el cabello, una situación que para varias puede resultar preocupante, ya que podríamos pensar que es un problema que debe ser atendido por un médico.

Al Extremo | Programa 18 de abril del 2026

Para que dejes de preocuparte, te detallaremos la razón por la que ocurre la caída de pelo en esa temporada del año, además de detallar en qué momento debes ir al médico ante un problema así.

¿Por qué se me cae mucho el pelo en primavera?

No temas, ya que no eres la única a la que se le cae más el cabello en la primavera. La Clínica IDEI explica que la principal razón se debe a que los folículos entran en reposo, que indica que el folículo está inactivo, por lo que no produce pelo nuevo y el ya existente se desprende, preparándose para un ciclo nuevo de crecimiento.

Por otra parte, en el portal de Capilarea, detalla que los cambios en las horas de luz perjudican el ritmo circadiano, siendo un factor importante. Básicamente, ambas situaciones van de la mano. Además de explicar que durante este periodo veremos una caída de 100 cabellos al día, la cual no tardará en recomponerse.

¿Cuándo hay que preocuparse ante la caída del pelo?

Igualmente, en Capilarea, explican que es importante que, si observamos la caída de más de 100 o 150 cabellos, además de que dicho efecto dure por 3 o 4 semanas, sería fundamental acudir a un doctor, ya que podría tratarse de algún problema capilar.

Recomiendan que verifiquemos las almohadas, el desagüe de la ducha o el cepillo, ya que en ellos podrás identificar la caída de pelo. Dependiendo de lo que identifique el especialista, te recomendará el consumo de suplementos, una dieta equilibrada o ciertos cambios.

Con toda la información, ya puede quedarse con más calma, ya que sabes cuál es la principal razón por la que se cae más el pelo, siendo una etapa estacional; no olvides que eso ocurre en primavera y otoño.