ÚLTIMA HORA: Mueren dos integrantes de famosa telenovela tras un ataque en plenas grabaciones

Este domingo 19 de abril 2026 el mundo del entretenimiento se viste de luto luego de confirmarse la muerte de dos elementos importantes de la producción de “Sin senos no hay paraíso”, luego de que fueran agredidos con un arma de fuego durante las grabaciones que se estaban realizando un día antes en el sector de Los Laches, localidad de Santa Fe, Colombia.

De acuerdo con primeros reportes, este sábado 18 de abril la producción estaba realizando su rodaje en Bogotá cuando se vieron irrumpidos por un hombre que atacó a otra persona con un arma blanca a otra persona en plena vía pública provocando una riña en la que intervinieron varias personas, entre ellas miembros del equipo de producción. Durante el enfrentamiento el agresor sacó y atacó con su arma de fuego provocando que dos colaboradores resultaran gravemente heridos y posteriormente fallecieran.

Hasta el momentos, las autoridades locales informaron que este hecho dejó como saldo la muerte de dos integrantes del equipo de producción, además, el deceso del presunto agresor, Asimismo, se indicó que hay al menos 4 personas detenidas aparentemente por estar vinculadas en este caso, por el momento, ya están siendo investigadas para determinar su grado se responsabilidad, este episodio ha generado gran conmoción en la industria.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas, así como la de los involucrados no ha sido difundida, sin embargo, parte del elenco de la serie se ha mostrado triste por la pérdida del personal que se encontraba en esta producción que se encontraba grabando su cuarta temporada.

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