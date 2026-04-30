5 mejores manicuras taro para la primavera

El taro en realidad es un tubérculo asiático, raíz que se destaca por tener un color lila, pero en el mundo de las bebidas se ha popularizado, ya que ahora es posible disfrutar de su sabor en un té con ese color característico junto a un sabor cremoso y dulce.

Anteriormente, ya habíamos hablado sobre manicuras de bebidas, pues ahora es el turno de la infusión morada. Te vamos a detallar los 5 mejores diseños que debes usar en primavera para lucir espectacular.

¿Qué diseños de uñas están de moda?

El taro se destaca por su sabor y color distintivo, siendo muy llamativo para la gente. Por suerte, ahora lo puedes usar en tus manicuras con estilos únicos. En tu siguiente diseño te recomendamos las mejores opciones para usar en primavera:

Taro milk tea con ‘cat eye’: Sobre un ojo de gato en lila, coloca gel en 3D para crear algunas bolitas de tapioca y agrega líneas blanquecinas.

Mystical Taro Cat: Sobre un lila ‘cat eye’, agrega algunas gotas de gel; va a parecer que tienes agua en tus manos.

Relieve cromado: Si eres más atrevida y te agrada usar alternativas más llamativas, entonces opta por aplicar un color morado y blanco, junto a un relieve en 3D con un cromado en plata.

Uñas místicas: Sobre un morado intenso, agrega varios diseños de uñas, estrellas y un sol para agregar el efecto cromado en dorado.

Una opción discreta y fácil: En todas las uñas aplica un lila o morado pastel, y listo. Puedes agregar algún efecto encima para aumentar su brillo.

¿Qué significa que las uñas se ponen moradas?

Las manicuras taro se destacan por el color lila que tienen; es una gran tonalidad para usar, ya que representa la creatividad, la sabiduría y la sofisticación, siendo una gran alternativa para usar algo llamativo mientras se mantiene cierta elegancia.

Como ya pudiste ver, cada uno de los estilos maneja una intensidad de color diferente, permitiendo que puedas escoger tu favorito. Así que no esperes más y selecciona una de las mejores opciones para aplicar en tu manicura durante la primavera.