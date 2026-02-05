Fotos: Realizan primer trasplante de cara a una mujer de un donante que solicitó la eutanasia

Esto sucedió en Barcelona, España, a Carme una mujer le picó un insecto en la cara durante sus vacaciones, lo cual le cambió la vida de un día otro, ya que recibió una infección bacteriana que le causó una necrosis que empezó a degenerar el tejido de su rostro a causa de la muerte de sus células, por lo que fue perdiendo movilidad, tuvo dificultad para comer y hasta para respirar.

Mujer dona su "cara" tras someterse a la eutanasia

Una mujer solicitó la aeutanasia y se le aprobó; sin embargo, antes de morir, decidió ayudar a más personas y dio a conocer que quería donar sus órgnos y no solo eso, sino también sus tejidos.

Gracias a que hubo una anticipación con la información de la donación, se pudo planificar con tiempo la cirugía de trasplante de rostro, con modelos tridimensionales de la cara de Carme, tanto como de la donante.

Los doctores han comentado que no solo se trata de dar una apariencia a la cara, pues eso sería un total fracaso, más bien, se trata de lograr una funcionalidad en el rostro para dar una mayor calidad de vida.

La cirugía fue demasiado compleja, pues los doctores y cirujanos del hospital de Hospital Vall d’Hebron, han comentado que se trasplantó: Tejido adiposo, piel, nervios periféricos, musculatura facial y el hueso de la cara. Cabe resaltar que para este procedimiento se reunieron más de 100 profesionales en medicina.

|Crédito: Hospital Vall d’Hebron

¿Cómo se encuentra Carme, la mujer que recibió el trasplante de rostro?

Después de la cirugía, Carme se encuentra en recuperación desde casa y comenta que ya puede comer, hablar casi con normalidad y respirar mejor, pero tiene que seguir con constante rehabilitación para que la cirugía llegue a su éxito total.

“Estoy en casa y a veces estoy mirándome en el espejo, haciendo las muecas como diciendo ‘ya me parezco más a mí, ya empiezo a parecerme más’”.

Fueron las palabras de Carme durante una rueda de prensa en la que se mostró totalmente emocionada tras recuperar la movilidad del rostro.

En Barcelona se ha ido haciendo cada día más común la eutanasia, pues desde el 2021 se legalizó dicho procedimiento, además es preciso señalar que la ciudad es pionera y líder en donaciones y trasplantes desde hace más de 30 años.