6 cortes de cabello que ayudan a disimular las orejas grandes
Sácale provecho a tu imagen con los cortes de cabello que más te favorecen si tus orejas son muy grandes y quieres enfocar la mirada en otras partes del rostro.
Elegir los cortes de cabello correctos puede cambiar por completo el rostro, pues sirven para enmarcar las facciones, equilibran las proporciones y disimulan ciertos rasgos de forma discreta. Por ejemplo, están los peinados que son perfectos para las mujeres con orejas muy grandes, todo gracias a que tienen siluetas llamativas que contrastan muy bien en todo tipo de pelo; desde lacios extremos hasta rizados pronunciados.
¿Qué cortes de cabello te quedan mejor si tienes orejas grandes? Los 6 estilos que lucen preciosos este 2026
- Long bob. El bob es uno de los peinados más versátiles porque existen diferentes versiones además del clásico mini recto. Una de estas variaciones es el lob o long bob, que enmarca la cara por sus cortinas largas y crea un efecto de volumen lateral para ocultar las orejas sutilmente.
Corte mariposa largo. Entre las tendencias de belleza principales para 2026, está el "butterfly cut" o corte mariposa, que se compone de capas largas que dan movimiento y textura a la melena. En cuanto a la forma en que favorece el rostro, está el hecho de que su caída natural distribuye el pelo de modo que los oídos grandes dejan de ser punto de atención.
- Pixie medio con volumen. Contrario a lo que muchos creen, los cortes de cabello tipo pixie también pueden ser grandes aliados para disimular las orejas sin que se note. Es el caso de la versión que trae volumen en la parte alta de la cabeza, como si se tratara de una pequeña cortina que aporta equilibrio visual y centra las miradas en los pómulos.
Corte shaggy ondulado. Aunque suele pensarse que el pelo ondulado solo se puede llevar recto y delineado, lo cierto es que este tipo de estructuras combinan de manera espectacular con los cortes shaggys degrafilados y que disimulan los oídos grandes. Consta de capas desordenadas que quitan volumen en ciertas zonas y aumentan la densidad en otras para un look impecable.
- Midi con fleco de cortina lateral. Si todavía no te decides entre pelo corto o pelo largo, entonces la mejor opción para ti podrían ser los cortes de cabello estilo midi, que como su nombre lo dice, apuestan por las longitudes medianas y abundantes. Aquí el secreto está en un fleco lateral tipo cortina, que son los que tienen longitud debajo de las cejas y no son totalmente simétricos, de modo que cuando se estilizan cubren discretamente las orejas.
Cortes de cabello rectos con raya ligeramente de lado. Para las que le son fieles al pelo kilométrico, pero quieren disimular estos rasgos, está la opción de llevar una cabellera larga y recta sin capas ni degrafilados que esconda las orejas. En la parte frontal solo hay que trazar la raya un poco de lado y se cree un efecto de volumen que fijará las miradas únicamente en el rostro.