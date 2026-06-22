6 cortes de cabello que ayudan a disimular las orejas grandes

Elegir los cortes de cabello correctos puede cambiar por completo el rostro, pues sirven para enmarcar las facciones, equilibran las proporciones y disimulan ciertos rasgos de forma discreta. Por ejemplo, están los peinados que son perfectos para las mujeres con orejas muy grandes, todo gracias a que tienen siluetas llamativas que contrastan muy bien en todo tipo de pelo; desde lacios extremos hasta rizados pronunciados.

¿Qué cortes de cabello te quedan mejor si tienes orejas grandes? Los 6 estilos que lucen preciosos este 2026