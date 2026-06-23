Si tienes un rollo de cinta adhesiva, es un tesoro: cómo reutilizarlo para hacer un bonito objeto para la sala
El cilindro de cartón rígido del rollo de cinta adhesiva puede convertirse en un práctico organizador para controlar pequeños objetos y mantener el orden sin gastar dinero. Solo tienes que seguir estos pasos.
Si tienes un rollo de cinta adhesiva vacío, no lo tires. El cilindro de cartón duro que queda en su interior puede reutilizarse para crear un bonito organizador de objetos pequeños para la sala.
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Esta sencilla idea DIY permite almacenar controles remotos, lápices, cables, tijeras o accesorios de uso diario, mientras aporta un toque decorativo y personalizado al ambiente. En este caso, el cartón resistente resulta perfecto para fabricar organizadores funcionales gracias a su firmeza y durabilidad.
¿Cómo hacer un organizador para la sala con rollos de cinta adhesiva?
La idea consiste en unir varios cilindros para crear compartimentos donde guardar diferentes objetos pequeños. Estos son los materiales necesarios:
- Rollos vacíos de cinta adhesiva
- Cartón grueso o una tabla de madera como base
- Pegamento fuerte o silicona caliente
- Pintura acrílica o papel decorativo
- Tela, cuerda de yute o elementos decorativos opcionales
Paso a paso
- Reunir varios cilindros: lo ideal es contar con entre 4 y 8 rollos vacíos para crear distintos compartimentos.
- Personalizar los rollos: puedes pintarlos o forrarlos con papel decorativo para que combinen con la decoración de la sala.
- Pegarlos entre sí: une los cilindros formando una estructura tipo panal o en filas.
- Fijarlos sobre una base: esto aportará estabilidad al organizador.
- Decorar los acabados: agrega detalles como cuerda, tela o pintura para darle un aspecto más elegante.
¿Qué objetos puedes guardar en este organizador DIY?
La gran ventaja de esta manualidad es su versatilidad, ya que cada compartimento puede destinarse a diferentes usos. Estas son algunas ideas para aprovechar este proyecto en la sala:
- Controles remotos: mantiene ordenados los mandos de televisión, aire acondicionado o equipos de sonido.
- Cables y cargadores: evita que se enreden dentro de cajones o sobre las mesas.
- Lápices y bolígrafos: ideal para quienes tienen una zona de trabajo o estudio en la sala.
- Accesorios pequeños: permite guardar lentes, llaves, pilas o auriculares.
- Materiales de manualidades: también puede utilizarse para organizar pinceles, marcadores o herramientas pequeñas.
Este proyecto demuestra que incluso un simple rollo de cinta adhesiva puede convertirse en un objeto útil para el hogar. Con unos pocos materiales y algo de creatividad, el cilindro de cartón puede transformarse en un elegante organizador que ayude a mantener la sala ordenada y con un toque decorativo original.