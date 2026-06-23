7 ideas para una graduación de primaria inspirada en KPop Demon Hunters, sin gastar mucho

Cada paso académico que dan los hijos es un motivo de orgullo y celebración. Si estás preparando una fiesta con familia y amigos para el final del ciclo escolar y quieres darle gusto a la festejada con sus personajes favoritos, a continuación te compartimos algunas ideas para tener una graduación de primaria inspirada en KPop Demon Hunters.

Al tratarse de personajes que están súper de moda entre los niños, actualmente hay muchos recursos en línea para decoración y fiestas temáticas de Las Guerreras KPop. No tienes que gastar tanto, muchas ideas se pueden llevar a cabo con pocos materiales y con manualidades ideales para hacer en casa.

Uno de los primeros pasos que deberías tomar en cuenta a la hora de hacer tu fiesta, es elegir una tonalidad o una paleta de colores que recuerden a Rumi, Mira y Zoey. Es decir, más allá de la decoración que muestre directamente a los personajes, el uso de tonalidades como el violeta y el rosa, o los efectos neón, te puede ayudar.

7 ideas para una graduación de primaria de KPop Demon Hunters

1. Stickers de Las Guerreras KPop graduadas

Comenzamos la lista de ideas con un diseño que puede tener diversos propósitos en tu fiesta temática de KPop Demon Hunters. Son imágenes de Rumi, Mira y Zoey con su birrete de recién graduadas, lo cual resume perfectamente el concepto del festejo; pueden servirte como stickers, en etiquetas, para formar parte de manualidades u objetos decorativos más grandes o incluso como decoración de pastel (en estilo 'cake topper').

2. Haz un birrete con temática

Este es un tutorial sencillo para hacer un birrete con papel, que la graduada puede llevar con orgullo durante toda la fiesta; es posible personalizarlo con los colores de los personajes o incluso con un sticker pequeño. Si quieres complementarlo con un peinado, así puedes imitar la trenza de Rumi o el peinado de Mira.

3. Un banner para la graduación de primaria inspirada en KPop Demon Hunters

Aquí tenemos otro diseño de decoración que presenta a las integrantes de Huntrix con temática de graduación. Queda perfecto, por ejemplo, para un banner de felicitación hecho en casa o para armar las invitaciones.

4. Cake topper

Este es un ejemplo de las decoraciones de pastel que puedes crear con imágenes de las KPop Demon Hunters. Una idea es recurrir a materiales como el cartoncillo o el foami (de tonos sólidos o con brillo), en varias capas decorativas; el letrero se puede pegar a un palito de paleta o popotes, para clavar en el pastel.

5. Lightsticks

Una fiesta con temática de kpop suele tener lightsticks incluidos, y esta es una idea práctica de bajo costo que se puede adaptar para una graduación de primaria.

6. Centros de mesa

Aquí tienes una espectacular idea para armar centros de mesa con flores y con temática de Las Guerreras KPop. Es, sin duda, un gran toque para las fiestas.

7. Dulceros de Las Guerreras KPop

No te puede faltar un dulcero para repartir en la fiesta de graduación de primaria de KPop Demon Hunters que vas a organizar, y en plataformas como Pinterest hay plantillas para imprimir y armar en forma de cajas temáticas. Incluso puedes elevar la temática con stickers con imágenes como las que te enseñamos al principio.