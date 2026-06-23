¿Corre riesgo? Famoso BRUJO tiene en la mira a uno de los delanteros estrella del Mundial 2026

A pocas horas de que se lleve a cabo el encuentro entre Inglaterra y Ghana dentro de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, ha salido una declaración que ha dejado a más de uno sorprendido, pues uno de los brujos más populares ha puesto la mira en una de las estrellas de la selección inglesa.

Se trata de Harry Kane, uno de los delanteros más importantes del fútbol mundial y que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, quien estaría bajo la mira de Nana Kwaku Bonsam un "brujo" que se ha hecho viral en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre el brujo que quiere detener a Harry Kane?

De acuerdo con una entrevista que se ha viralizado en redes sociales, Nana Kwaku Bonsam declaró que lo está trabajando, dejando sorprendido a todo mundo.

“Estoy trabajando a Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué hacer para detenerlo. No le deseo una lesión grave, solo lo necesario para detenerlo ante mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana”, declaró.

¿Quién es Nana Kwuaku Bonsam?

Esta persona ya ha tenido fama internacional, pues se atribuyó la lesión de Cristiano Ronaldo en 2014, cuando el astro portugués sucio sufrió una tendinitis rotuliana; además recientemente fue captado haciendo un “trabajo” durante el encuentro entre Ghana vs. Panamá, donde su selección logró llevarse la victoria.

Por ahora se desconoce lo que esta persona pueda llegar a hacer, aunque en redes ya ha comenzado a dar de qué hablar, sobre todo dentro de las personas creyentes de este tipo de "trabajos".

¿Cuándo es el partido de Inglaterra vs Ghana?

Este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se estará jugando este martes en punto de las 2:00 pm en el Estadio Boston de Estados Unidos y se espera que sea un partido electrizante donde ambas selecciones se jugarán el todo por el todo para definir al líder del Grupo L.

