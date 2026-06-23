De qué color debes pintar la puerta de tu casa para atraer la prosperidad

Según los principios del Feng Shui, los colores más recomendados para pintar la puerta de entrada y atraer la prosperidad son el rojo, el verde y el morado. Pero la elección ideal también depende de la orientación de la vivienda y de la energía que se desee potenciar.

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La puerta principal ocupa un lugar central dentro del Feng Shui porque es considerada la "boca del Chi": el punto por donde ingresa la energía al hogar. Estas tonalidades están asociadas con la abundancia, la vitalidad, el crecimiento y las oportunidades

La experta internacional Karen Rauch Carter, autora de 'Move Your Stuff, Change Your Life', sostiene que la puerta principal es uno de los elementos más importantes de una vivienda porque simboliza la manera en que las personas reciben nuevas experiencias y oportunidades. En la misma línea, la consultora Mónica Koppel ha señalado en diversas conferencias y publicaciones que los colores pueden utilizarse estratégicamente para reforzar determinadas energías dentro del hogar.

¿Qué color de puerta recomienda el Feng Shui para atraer la prosperidad?

Aunque existen distintas escuelas de Feng Shui, estos son algunos de los colores más asociados con la abundancia y el crecimiento.



Rojo: tradicionalmente simboliza la buena fortuna, la vitalidad y el éxito. Es uno de los colores más utilizados en Feng Shui para activar la energía positiva y atraer oportunidades.

tradicionalmente simboliza la buena fortuna, la vitalidad y el éxito. Es uno de los colores más utilizados en Feng Shui para activar la energía positiva y atraer oportunidades. Verde: representa el crecimiento, la renovación y el desarrollo constante. Se asocia con el elemento madera, relacionado con la expansión y el progreso.

representa el crecimiento, la renovación y el desarrollo constante. Se asocia con el elemento madera, relacionado con la expansión y el progreso. Morado: es considerado el color de la riqueza y la abundancia en muchas prácticas de Feng Shui. También está vinculado con la prosperidad espiritual y material.

es considerado el color de la riqueza y la abundancia en muchas prácticas de Feng Shui. También está vinculado con la prosperidad espiritual y material. Dorado o tonos tierra cálidos: se utilizan para reforzar la estabilidad, la seguridad y la sensación de bienestar económico.

¿Cómo elegir el mejor color para la puerta principal del hogar según el Feng Shui?

Además del simbolismo de cada tonalidad, los especialistas recomiendan considerar la orientación de la puerta principal.



Puertas orientadas al este o sureste: los tonos verdes y marrones suelen asociarse con el elemento madera y el crecimiento.

los tonos verdes y marrones suelen asociarse con el elemento madera y el crecimiento. Puertas orientadas al sur: los colores rojos, burdeos y terracota pueden potenciar la energía relacionada con la visibilidad y el reconocimiento.

los colores rojos, burdeos y terracota pueden potenciar la energía relacionada con la visibilidad y el reconocimiento. Puertas orientadas al norte: los tonos oscuros, como azul profundo o negro, se relacionan con el elemento agua y el flujo de oportunidades.

los tonos oscuros, como azul profundo o negro, se relacionan con el elemento agua y el flujo de oportunidades. Puertas orientadas al oeste o noroeste: los colores blancos, grises y metálicos se asocian con el elemento metal.

Más allá del color elegido, los expertos coinciden en que una puerta limpia, bien mantenida y libre de obstáculos es fundamental para favorecer la entrada de energía positiva. Karen Rauch Carter enfatiza que una puerta deteriorada o descuidada puede simbolizar bloqueos en la llegada de nuevas oportunidades.

Por ello, si el objetivo es atraer prosperidad, no solo importa el color de la puerta, sino también su estado general y el entorno que la rodea. Una entrada armoniosa, iluminada y acogedora puede convertirse en el primer paso para crear un hogar equilibrado y lleno de buenas energías.