Así puedes realizar un aromatizante casero para el baño

El baño es uno de los sitios más utilizados del hogar por lo que debe siempre estar limpio y oler bien. En este caso te vamos a presentar un aromatizante natural que es una opción sencilla y efectiva que ayuda a neutralizar los olores.

Lo más interesante es que puedes utilizar ingredientes que tienes en tu casa. Así podrás crear fragancias agradables que ayudan a mantener los ambientes frescos y sin necesidad de acudir a productos químicos.

¿Cómo realizar un aromatizante casero?

Unos de los ingredientes importantes es el arroz que tiene una capacidad de absorción de la humedad que es ideal para el baño. Además, te permiten personalizar los aromas como más te gusten.

Para elaborar un aromatizante casero para el baño con arroz y esencias naturales, sigue estos pasos simples:

Materiales



1 frasco pequeño de vidrio o plástico con tapa perforada o tela

4 o 5 cucharadas de arroz blanco (crudo)

10 a 20 gotas de aceite esencial (lavanda, eucalipto, limón, menta, etc.)

1 trozo pequeño de tela o papel absorbente (opcional)

El arroz es fundamental.|Canva

Instrucciones

Colocar el arroz: Vierte el arroz crudo en el frasco.

Agregar el aceite esencial: Lo que tienes que hacer es añadir las gotas de la esencia que más te guste sobre el arroz. Vas a mezclar suavemente para poder distribuir el aroma.

Cubrir el frasco: En este caso puedes hacer perforaciones o coloca un trozo de tela o papel absorbente sujetado con una banda elástica. Así vas a permitir que el aroma se libere.

Ubicar el aromatizante: Coloca el frasco en el baño o en el lugar deseado. Remueve el arroz ocasionalmente para reactivar el aroma.

Reforzar la fragancia: En el momento que sientas que el olor a disminuido pues añade gotas adicionales de aceite esencial.

Sin dudas este aromatizante es sencillo, económico y puedes personalizarlo como más quieras.

