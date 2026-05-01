Cómo hacer photocards de KPop Demon Hunters en casa con materiales reciclados

El furor por KPop Demon Hunters y todo lo que tiene que ver con esta exitosa producción sigue más latente que nunca. Por esto no es de extrañarse que sus fans busquen actividades relacionadas con las protagonistas, como pueden serlo los ingeniosos regalos inspirados en la película o hasta las manualidades tipo "photocards" que se pueden hacer desde cero y sin gastar de más.

Esto gracias a que muchas veces tenemos a la mano materiales que, aunque para muchos pueda parecer simple basura, en realidad tiene todo el potencial para reutilizarse. Y lo mejor es que este tipo de estampas para álbumes de K-Pop son un excelente plan para hacer con tus amigos, hijos o hasta sobrinos, pues no hay que ser un experto ni mucho menos.

Photocards de KPop Demon Hunters: así puedes hacerlos con cosas recicladas en solo 5 pasos

Usa cartón viejo para hacerlas más resistentes . Tal como las cartas de personajes de anime que todos conocemos, las photocards deben ser firmes para que no se rompan al primer descuido . Para esto, se necesita un poco de cartón para usarlo como base y, encima de la superficie, ahora sí poner la fotografía o ilustración. Aquí sirven cajas de cereal o de paquetes.



. Tal como las cartas de personajes de anime que todos conocemos, . Para esto, se necesita un poco de cartón para usarlo como base y, encima de la superficie, ahora sí poner la fotografía o ilustración. Aquí sirven cajas de cereal o de paquetes. Reutiliza revistas antiguas . Si quieres que tus manualidades se vean únicas, pero el dibujo no se te da bien, entonces los recortes de revistas y periódicos serán tus mejores aliados. Hojea las páginas y elige diseños que te parezcan divertidos para darle color y una vista renovada a cada tarjeta.

Hacer photocards de KPop Demon Hunters es una actividad muy divertida y original|Imagen creada con Gemini IA

. Si quieres que tus manualidades se vean únicas, pero el dibujo no se te da bien, entonces los recortes de revistas y periódicos serán tus mejores aliados. Hojea las páginas y elige diseños que te parezcan divertidos para darle color y una vista renovada a cada tarjeta. Haz recortes divertidos de "Rumi", "Zoey" y "Mira" . Para que se note que las photocards de KPop Demon Hunters están hechas con tus propias manos, puedes darles un toque desde que estás recortando las imágenes de las protagonistas. Este paso solo consiste en pasar las tijeras de forma redondeada o irregular para dejar de lado la clásica línea recta.

#KpopPhotoCard #HandmadeWithLove #KpopMerch #KidJoy #MakersLife #CreativeMom #StickerBusiness ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast @ellemcrafts It’s amazing how a beautiful collection can light up a kid’s day ✨ They’re obsessed with it—trading, collecting, showing it off with friends 💬 And yes, they already asked me to make more! 😂 If your kids want one too, just send me a message 📩 Let’s spread more Kpop magic together! 💜 #KpopDemonHunters

. Para que se note que las están hechas con tus propias manos, puedes darles un toque desde que estás recortando las imágenes de las protagonistas. Este paso solo consiste en pasar las tijeras de forma redondeada o irregular para dejar de lado la clásica línea recta. Ponle mucho brillo y color a tus photocards de KPop Demon Hunters . Al tratarse de una actividad sin reglas ni instructivos, estas manualidades pueden ir a tu gusto. Así que seguro querrás resaltar las photocards de "Rumi", "Mira" y "Zoey", y la brillantina es perfecta para conseguir accabados que todos envidiarán .



. Al tratarse de una actividad sin reglas ni instructivos, estas manualidades pueden ir a tu gusto. Así que seguro . Usa plástico reciclado para proteger tus ilustraciones de las "HUNTRIX". Una vez que termines de plasmar toda tu imaginación en las tarjetas de KPop Demon Hunters

Intercambia photocards de KPop Demon Hunters con tus amigas para ampliar tu colección|Pinterest

Y listo, con estos sencillos pasos y sin gastarte todos tus ahorros, tendrás unas photocards de KPop Demon Hunters hechas solo con materiales reciclados. Para disfrutarlas mejor, puedes usarlas para decorar tu cuarto, las libretas o incluso intercambiar con tus amigas mientras ven otra vez la película.