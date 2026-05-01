Carl Jung, psicólogo suizo: “Lo que niegas te somete; lo que aceptas te transforma”

La frase "Lo que niegas te somete; lo que aceptas te transforma", constantemente es atribuida al legado que dejó Carl Jung, un reconocido psicólogo que, con sus investigaciones y trabajos académicos, buscó resaltar la importancia de aceptar todos los matices que son propios de la personalidad, aunque muchas veces se pasen por alto.

No obstante, este pensamiento no es una cita textual de libros o conferencias como pasa con otros autores, sino que está construido como una especie de síntesis que recapituló sus ideas principales, según explica un artículo de Psique Brava. Esto tomando de referencia otras expresiones como: "Hasta que no se haga consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino".

Qué significa la frase "Lo que niegas te somete; lo que aceptas te transforma", atribuida a Carl Jung

Estas reflexiones que priorizan la aceptación de la personalidad con todo y sus contrastes negativos, buscan reiterar que para que exista transformación, se tiene que admitir todo aquello que usualmente busca "esconderse", tal como señala un análisis de Gestalt Barcelona. Ya sea porque de forma personal es algo que provoca incertidumbre de afrontar o porque a la vista del mundo no es lo ideal.

La frase: “Lo que niegas te somete; lo que aceptas te transforma” es una síntesis de las ideas de Carl Jung|Freepik

Quién era Carl Jung y cuáles fueron sus aportaciones

Carl Gustav Jung fue un psicólogo, psiquiatra y escritor originario de Suiza. Estudió en varias de las instituciones más importantes de su país y el continente europeo, como la Universidad de Basilea. Murió a los 85 años a causa de un accidente cardiovascular. Entre su legado, dejó términos que se incorporaron al lenguaje clínico, tales como "introversión", "extroversión", "complejo" y "arquetipo".

Se dice que Carl Jung fue colaborador de Freud en sus inicios|E-Pics Bildarchiv / Wikimedia Commons

Gracias a sus aptitudes, investigaciones y ensayos, Carl Jung es considerado como uno de los pioneros de la psicología en el siglo XX. Esto porque como especialista en psiquiatría, psicólogo, académico y pensador radical, buscó impulsar nuevas formas de comprender a la psique humana y su funcionamiento, menciona la biografía de The Society of Analytical Psychology (SAP). También existen versiones de que fue colaborador cercano de Sigmund Freud durante sus inicios.

