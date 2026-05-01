ÚLTIMA HORA: Christian Nodal CANCELA concierto y responsabiliza a su PAPÁ ¿Se declara la guerra?

Christian Nodal cancela concierto en Santiago de Chile debido a que no llegaron sus músicos. A través de sus historias de instagram el cantante expresó que él salio de Hermosillo Sonora con la misión de llegar al país. Además expresó que no solo falló la logistica sino que la culpa también fue de terceras personas ya que dijo que le avisó al equipo de JG Music, empresa de su padre; misma que lo representa que por las fechas, los tiempos y distancia era muy delicado todo por lo que el cantante aconsejó que tomaran un avión privado para llegar a tiempo sin embargo no quisieron realizar ese gasto. Hasta el momento el concierto ha sido pospuesto para este próximo domingo.

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